Тебя хвалят — а ты выгораешь: скрытая инструкция по уничтожению команды

Говорят, что главное богатство компании — её сотрудники. Но что, если цель — вовсе не развитие команды, а её методичное истощение? Если вам ближе офисная пустота, чем кадровая стабильность — читайте дальше.
Управление эффективностью, изначально задуманное для роста и развития, при определённой "настройке" может стать мощным инструментом выживания персонала. Предлагаем вам пересказ статьи преподавателя, научного сотрудника, аналитика эффективности бизнес-школы Ascencia Джорджа Кассара.
Начинайте с постановки максимально расплывчатых целей: идеальные задачи — те, которые невозможно измерить, понять и выполнить. Не привязывайте их к стратегии, ресурсам или реальности. Создавайте ожидания, нарушайте логические связи, избегайте конкретики. Забудьте о классических SMART целях — у вас свои: стрессовые, мучительные, абсурдные, повторяющиеся, оторванные от реальности.
Результат? Тревога, выгорание и желание уйти будут расти быстрее KPI.
Чтобы гарантированно демотивировать команду, избегайте общения. Игнорируйте успехи, не давайте фидбэк. Если всё же вынуждены — делайте это холодно, резко, с личной критикой. Пусть обратная связь звучит как укор, а не помощь. Главное — деструктивная интерпретация: если сотрудник считает ваши слова способом самооправдания, а не развитием, вы на верном пути.
Годовое ревью — отличный повод вспомнить, кто и где ошибся. Фиксируйтесь на провалах, приуменьшайте достижения, и не забывайте приписывать себе успехи всей команды. Мотивация исчезнет, останется только стресс. Этот подход давно доказал свою эффективность — в демотивации, текучке и разрушении лояльности.
Разделяй и властвуй: поощряйте только лучших, остальным — игнор. Устраивайте рейтинги, сравнения, аутсайдеров — прочь. Не позволяйте сотрудникам поддерживать друг друга, пусть соперничают, подозревают и борются за одобрение. Такое "вдохновение" разрушает командный дух и создаёт токсичную среду, в которой каждый сам за себя.
Если сотрудники всё же решат поговорить о стрессе, выгорании или усталости — делайте вид, что не слышите. Не предлагайте помощь, не адаптируйте задачи, не учитывайте нагрузки. А бонусы? Пусть будут случайными и плохо объяснёнными — чтобы никто не чувствовал стабильности.
Такой подход гарантирует рост тревожности, падение мотивации и хроническое недоверие. Плюс, он отлично усиливает текучку: ведь зачем оставаться там, где игнорируют твои усилия?
Для продвинутых: ежедневно контролируйте каждый шаг сотрудника, не доверяйте, изолируйте, игнорируйте прогресс. Всё это входит в "топ-3" форм скрытого насилия на работе. Их сложно распознать сразу, но последствия — разрушение уверенности, апатия и эмоциональное истощение.
Шутки шутками, но описанные "методы" — не выдумка. Они, к сожалению, всё ещё живут в повседневной практике некоторых компаний. Чтобы не стать машиной по разрушению мотивации, пересмотрите подход к управлению эффективностью: ставьте осмысленные цели, общайтесь, признавайте усилия, поддерживайте баланс. Настоящее конкурентное преимущество — не в отчётах и рейтингах, а в людях, которые хотят работать вместе с вами.
Ме́неджмент также управле́ние (англицизм от management — «управление») — наука об управлении ресурсами предприятий, правительств и других организаций посредством делового администрирования.
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