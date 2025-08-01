Поставки российского газа в Европу по Турецкому потоку достигли рекордных значений

4:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июле 2025 года Россия значительно увеличила экспорт природного газа в Европу по трубопроводу "Турецкий поток", установив абсолютный рекорд с момента начала эксплуатации магистрали в январе 2020 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ газ

Объём поставок составил 1,59 млрд кубометров, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Это на 41 процент больше, чем в июне 2025 года, и на пять процентов выше, чем в июле прошлого года. Прежний максимум был зафиксирован в январе 2025 года и составлял 1,56 млрд кубометров.

Среднесуточная прокачка газа в европейском направлении в июле достигла 51,4 млн кубометров, что превышает показатели за июль 2024 года на пять процентов, а по сравнению с июнем — на 37 процентов.

С начала 2025 года по июль включительно объём транспортировки российского газа через "Турецкий поток" в Европу составил 9,91 млрд кубометров, что на 6,9 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам 2024 года поставки по "Турецкому потоку" в европейском направлении выросли на 23 процента, до 16,7 млрд кубометров. Из этого объёма более половины — рекордные 8,6 млрд кубометров — пришлись на Венгрию.

В целом, экспорт российского трубопроводного газа в Европу в 2024 году увеличился на 14 процентов по сравнению с предыдущим годом и составил 32,1 млрд кубометров. Кроме того, поставки газа в Турцию по двум черноморским трубопроводам — "Голубой поток" и "Турецкий поток" — увеличились на 2,6 процента, превысив 21 млрд кубометров.

Рост поставок объясняется сразу несколькими факторами. После прекращения транзита российского газа через Украину в 2024 году "Турецкий поток" стал единственным действующим маршрутом поставок российского газа в Европу. Это придаёт ему стратегическое значение, особенно в контексте продолжающегося энергетического кризиса в Европе и стремления стран ЕС к диверсификации поставок.

Также июльская активность связана с сезонным фактором: в летние месяцы европейские компании активно заполняют подземные газовые хранилища в преддверии зимнего отопительного сезона. При этом трубопроводный газ из России остается конкурентоспособным по цене на фоне дорогого сжиженного природного газа из других регионов, особенно с учетом затрат на логистику и регазификацию.

Отдельного внимания заслуживает политико-экономический контекст: несмотря на санкционное давление и обострение отношений между Россией и Евросоюзом, ряд стран Центральной и Юго-Восточной Европы, включая Венгрию и Сербию, продолжают развивать сотрудничество с "Газпромом", руководствуясь соображениями энергетической безопасности и прагматизма.

Рекордные объёмы прокачки газа по "Турецкому потоку" в июле 2025 года подтверждают сохраняющуюся роль российского газа в европейской энергетике.

При всех политических разногласиях и попытках ЕС сократить зависимость от российских ресурсов, российский трубопроводный газ остается важным элементом энергетического баланса, особенно для стран, не имеющих быстрого доступа к альтернативным поставкам.

Учитывая текущие тенденции, "Турецкий поток" останется ключевым маршрутом экспорта российского газа в Европу в среднесрочной перспективе.