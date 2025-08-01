Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Поставки российского газа в Европу по Турецкому потоку достигли рекордных значений

4:10
Экономика

В июле 2025 года Россия значительно увеличила экспорт природного газа в Европу по трубопроводу "Турецкий поток", установив абсолютный рекорд с момента начала эксплуатации магистрали в январе 2020 года.

газ
Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
газ

Объём поставок составил 1,59 млрд кубометров, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Это на 41 процент больше, чем в июне 2025 года, и на пять процентов выше, чем в июле прошлого года. Прежний максимум был зафиксирован в январе 2025 года и составлял 1,56 млрд кубометров.

Среднесуточная прокачка газа в европейском направлении в июле достигла 51,4 млн кубометров, что превышает показатели за июль 2024 года на пять процентов, а по сравнению с июнем — на 37 процентов.

С начала 2025 года по июль включительно объём транспортировки российского газа через "Турецкий поток" в Европу составил 9,91 млрд кубометров, что на 6,9 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам 2024 года поставки по "Турецкому потоку" в европейском направлении выросли на 23 процента, до 16,7 млрд кубометров. Из этого объёма более половины — рекордные 8,6 млрд кубометров — пришлись на Венгрию.

В целом, экспорт российского трубопроводного газа в Европу в 2024 году увеличился на 14 процентов по сравнению с предыдущим годом и составил 32,1 млрд кубометров. Кроме того, поставки газа в Турцию по двум черноморским трубопроводам — "Голубой поток" и "Турецкий поток" — увеличились на 2,6 процента, превысив 21 млрд кубометров.

Рост поставок объясняется сразу несколькими факторами. После прекращения транзита российского газа через Украину в 2024 году "Турецкий поток" стал единственным действующим маршрутом поставок российского газа в Европу. Это придаёт ему стратегическое значение, особенно в контексте продолжающегося энергетического кризиса в Европе и стремления стран ЕС к диверсификации поставок.

Также июльская активность связана с сезонным фактором: в летние месяцы европейские компании активно заполняют подземные газовые хранилища в преддверии зимнего отопительного сезона. При этом трубопроводный газ из России остается конкурентоспособным по цене на фоне дорогого сжиженного природного газа из других регионов, особенно с учетом затрат на логистику и регазификацию.

Отдельного внимания заслуживает политико-экономический контекст: несмотря на санкционное давление и обострение отношений между Россией и Евросоюзом, ряд стран Центральной и Юго-Восточной Европы, включая Венгрию и Сербию, продолжают развивать сотрудничество с "Газпромом", руководствуясь соображениями энергетической безопасности и прагматизма.

Рекордные объёмы прокачки газа по "Турецкому потоку" в июле 2025 года подтверждают сохраняющуюся роль российского газа в европейской энергетике.

При всех политических разногласиях и попытках ЕС сократить зависимость от российских ресурсов, российский трубопроводный газ остается важным элементом энергетического баланса, особенно для стран, не имеющих быстрого доступа к альтернативным поставкам.

Учитывая текущие тенденции, "Турецкий поток" останется ключевым маршрутом экспорта российского газа в Европу в среднесрочной перспективе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы газ экспорт энергетика турецкий поток
Новости Все >
Учёные предупреждают: ChatGPT снижает навыки критического мышления
Физическая активность у детей стимулирует циркуляцию иммунных клеток
Расстояние до зала влияет на регулярность тренировок — отмечают тренеры
Диетолог назвала вредные для завтрака продукты: мясо, газировка, кофе и другие
Ялтинский порт продан: кто купил и за сколько
Альтернатива панко — курица в овсяной панировке в аэрофритюрнице
В каких ситуациях стоит выключить ESP: ответ от сотрудников ГИБДД
Больше никаких секущихся волос: натуральные масла, которые действительно работают
Профилактика жирования томатов: полив, удобрения и освещение для здорового урожая
Виктория Боня рассказала о новом виде мошенничества
Сейчас читают
Алабай и кангал: породы собак, которые могут победить волка
Домашние животные
Алабай и кангал: породы собак, которые могут победить волка Аудио 
Рыбаки объясняют, почему краснопёрка не подходит для вяления и жарки
Домашние животные
Рыбаки объясняют, почему краснопёрка не подходит для вяления и жарки Аудио 
Индия прекратила закупки нефти из России: причина — угрозы Трампа
Экономика и бизнес
Индия прекратила закупки нефти из России: причина — угрозы Трампа Аудио 
Популярное
Гигантская акула весом 7,5 центнера: новая сенсация в мире океанских исследований

Восхитительная находка о самой большой белой акуле, решившейся на удивительное путешествие, уже привлекла внимание исследователей к её миграции.

Гигантская большая белая акула длиной 7,5 центнера обнаружена у побережья Нантакета
Необычные акулы замечены у Калифорнии — мир на пороге открытия
Глубоководный сюрприз: мутанты с плавниками как крылья и черной кожей — новая акула-убийца
Не рискуй: 6 китайских машин с пробегом, от которых лучше держаться подальше
Мини-собака, с которой не скучно: как ухаживать за тойпуделем и избежать проблем
Источники белка обсудили на пресс-конференции Института питания Анжела Якубовская Футуризм 30-х: выдвижные фары стали проклятьем для автопрома Сергей Милешкин Эрдоган принял Токаева как соотечественника. Держит ли Турция отношения с Казахстаном под контролем? Любовь Степушова
Хозяева в растерянности: кот всегда голоден, но дело совсем не в еде
Скандал в семье Дмитрия Диброва: Собчак раскрыла шокирующую правду
Бразилия прекратила поставки нефти в США
Бразилия прекратила поставки нефти в США
Последние материалы
Диетолог назвала вредные для завтрака продукты: мясо, газировка, кофе и другие
Ялтинский порт продан: кто купил и за сколько
Альтернатива панко — курица в овсяной панировке в аэрофритюрнице
В каких ситуациях стоит выключить ESP: ответ от сотрудников ГИБДД
Больше никаких секущихся волос: натуральные масла, которые действительно работают
Профилактика жирования томатов: полив, удобрения и освещение для здорового урожая
Виктория Боня рассказала о новом виде мошенничества
Компрессионная одежда снижает боль и отёчность после тренировок — данные метаанализа
Гепатит D: смертность от рака печени и цирроза возрастает из-за недостаточной диагностики
Базаркина: преданность собаки зависит от генов и ухода, а не от происхождения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.