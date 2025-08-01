Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

Левон Тер‑Исаакян: Сельское хозяйство требует не разрозненных решений, а системы, где государство, наука и фермеры работают вместе

6:41
Экономика

Кандидат сельскохозяйственных наук и автор инновационных методик в животноводстве рассказывает, как связать науку, фермерский опыт и экономику в единую систему для роста отрасли.

Левон Тер‑Исаакян, автор ряда программ для аграрного сектора
Фото: Фото из личного архива Левона Тер-Исаакяна
Левон Тер‑Исаакян, автор ряда программ для аграрного сектора

В ближайшие десять лет мировое производство сельскохозяйственной и рыбной продукции вырастет на 14 %, констатируют OECD и FAO. Но увеличение объёмов — не гарантия устойчивости: фермерские хозяйства всё чаще сталкиваются с ростом издержек, рисками эпидемий и разрушением экосистем. Левон Тер‑Исаакян, автор ряда программ для аграрного сектора, принятых на государственном уровне, Национальный координатор региональной программы ФАО по сохранению и развитию комбинированных пород КРС в Восточной Европе, участник международных конференций, семинаров и рабочих визитов, уверен: решить эти проблемы можно только комплексным подходом. Это не абстрактные слова. За ним — система, где технологии, управление и обучение работают как единый организм. Его методики уже помогли повысить рентабельность хозяйств и легли в основу реформ в Армении. Сегодня, когда аграрные системы разных стран сталкиваются с одними и теми же вызовами его опыт полезен и для российского сельского хозяйства.

— Левон, вы прошли путь от научного сотрудника до руководителя департаментов Министерства сельского хозяйства и Министерства экономики Армении, где разработали программы поддержки животноводства, племенного скотоводства и агропредприятий. Что мешает хозяйствам адаптироваться к росту издержек и экологическим рискам? Какие подходы обеспечивают устойчивое развитие?

— Комплексный подход в аграрном секторе даёт возможность выстраивать системы, которые работают не только "здесь и сейчас", но и в долгосрочной перспективе. Современные вызовы — климат, ресурсы, затраты — требуют стратегии, а не точечных решений. Сельское хозяйство требует системы, где государство, наука и фермеры работают вместе. Когда мы внедряли программы поддержки животноводства, мы учитывали сразу несколько факторов: генетический потенциал животных, качество кормовой базы, подготовку кадров и экономическую мотивацию фермеров. Только так можно повысить продуктивность и конкурентоспособность хозяйств. Устойчивое развитие начинается с умения видеть отрасль как единый организм, где успех зависит от взаимодействия всех элементов — от науки до управления и от технологий до людей.

— В Министерстве экономики вы разработали десятки программ для агросектора, которые стали основой реформ и помогли фермерам повысить рентабельность хозяйств. Какие из них, на ваш взгляд, сильнее всего повлияли на развитие отрасли — могут ли другие страны опираться на этот опыт?

— Среди ключевых программ я бы выделил систему учёта крупного рогатого скота и поддержку племенного скотоводства. Они помогли хозяйствам снизить риски, улучшить качество продукции и оптимизировать затраты за счёт "умных" технологий. Такие решения универсальны и могут стать основой для устойчивого развития агросектора в других странах.

— Комплексный подход предполагает не только технологические, но и управленческие решения. Какие системные ошибки вы чаще всего видите в аграрных хозяйствах, которые мешают им выстраивать устойчивое развитие, и что может помочь их преодолеть?

— Одна из типичных ошибок в аграрных хозяйствах — это узкий фокус на отдельном аспекте работы, например, только на продуктивности или на снижении затрат. В результате упускается из виду взаимосвязь всех элементов: управление, здоровье животных, качество кормов, подготовка кадров. Часто отсутствует долгосрочное планирование и аналитика — решения принимаются ситуативно. Чтобы преодолеть эти проблемы, важно выстраивать стратегию, где технологии, финансы и кадры работают как единая система. Практика показала, что создание комплексных программ обучения для фермеров и внедрение элементарного мониторинга процессов дают быстрые результаты.

— Ваши разработки в области селекции и кормления сельскохозяйственных животных легли в основу национальных программ, которые помогли повысить рентабельность агропредприятий. Какие инновации в управлении и технологиях, на ваш взгляд, сейчас особенно важны для устойчивого развития аграрного сектора?

— Сегодня ключевое значение имеют подходы, которые позволяют хозяйствам быть гибкими и адаптивными. Это касается не только технологий, но и новых моделей взаимодействия между государством, бизнесом и фермерскими объединениями. Например, в национальных программах мы внедряли схемы, где фермеры получают доступ к консалтинговой поддержке и рыночной аналитике, что помогает им принимать стратегические решения. Я считаю, что именно такая координация на всех уровнях — от научных исследований до экономической мотивации — позволяет строить действительно устойчивую систему.

— Помимо научной и управленческой деятельности вы проводите тренинги для фермеров, консультируете хозяйства и обучаете молодых специалистов в аграрной сфере. Вспомните наиболее яркий случай, когда ваши рекомендации помогли аграриям справиться с кризисной ситуацией и выйти на новый уровень.

— Один из таких случаев связан с небольшим фермерским хозяйством, которое столкнулось с падением продуктивности из‑за ошибки в кормлении и слабого планирования. Мы вместе провели анализ всех процессов и предложили стратегию поэтапного внедрения новых рационов и оптимизации работы персонала. Уже через полгода хозяйство увеличило выход продукции на 15% и смогло заключить контракты с крупными переработчиками. Для меня это пример того, как даже простые рекомендации могут кардинально изменить ситуацию.

— Что помогает вам сохранять мотивацию и продолжать развивать подходы, которые меняют аграрный сектор и помогают хозяйствам становиться более устойчивыми?

— Меня вдохновляет видеть, как даже небольшие изменения помогают хозяйствам становиться сильнее и увереннее смотреть в будущее. Это даёт ощущение, что мой опыт и знания действительно работают на благо людей и отрасли.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Темы армения сельское хозяйство
Новости Все >
Учёные предупреждают: ChatGPT снижает навыки критического мышления
Физическая активность у детей стимулирует циркуляцию иммунных клеток
Расстояние до зала влияет на регулярность тренировок — отмечают тренеры
Диетолог назвала вредные для завтрака продукты: мясо, газировка, кофе и другие
Ялтинский порт продан: кто купил и за сколько
Альтернатива панко — курица в овсяной панировке в аэрофритюрнице
В каких ситуациях стоит выключить ESP: ответ от сотрудников ГИБДД
Больше никаких секущихся волос: натуральные масла, которые действительно работают
Профилактика жирования томатов: полив, удобрения и освещение для здорового урожая
Виктория Боня рассказала о новом виде мошенничества
Сейчас читают
Алабай и кангал: породы собак, которые могут победить волка
Домашние животные
Алабай и кангал: породы собак, которые могут победить волка Аудио 
Рыбаки объясняют, почему краснопёрка не подходит для вяления и жарки
Домашние животные
Рыбаки объясняют, почему краснопёрка не подходит для вяления и жарки Аудио 
Индия прекратила закупки нефти из России: причина — угрозы Трампа
Экономика и бизнес
Индия прекратила закупки нефти из России: причина — угрозы Трампа Аудио 
Популярное
Гигантская акула весом 7,5 центнера: новая сенсация в мире океанских исследований

Восхитительная находка о самой большой белой акуле, решившейся на удивительное путешествие, уже привлекла внимание исследователей к её миграции.

Гигантская большая белая акула длиной 7,5 центнера обнаружена у побережья Нантакета
Необычные акулы замечены у Калифорнии — мир на пороге открытия
Глубоководный сюрприз: мутанты с плавниками как крылья и черной кожей — новая акула-убийца
Не рискуй: 6 китайских машин с пробегом, от которых лучше держаться подальше
Мини-собака, с которой не скучно: как ухаживать за тойпуделем и избежать проблем
Источники белка обсудили на пресс-конференции Института питания Анжела Якубовская Футуризм 30-х: выдвижные фары стали проклятьем для автопрома Сергей Милешкин Эрдоган принял Токаева как соотечественника. Держит ли Турция отношения с Казахстаном под контролем? Любовь Степушова
Хозяева в растерянности: кот всегда голоден, но дело совсем не в еде
Скандал в семье Дмитрия Диброва: Собчак раскрыла шокирующую правду
Бразилия прекратила поставки нефти в США
Бразилия прекратила поставки нефти в США
Последние материалы
Диетолог назвала вредные для завтрака продукты: мясо, газировка, кофе и другие
Ялтинский порт продан: кто купил и за сколько
Альтернатива панко — курица в овсяной панировке в аэрофритюрнице
В каких ситуациях стоит выключить ESP: ответ от сотрудников ГИБДД
Больше никаких секущихся волос: натуральные масла, которые действительно работают
Профилактика жирования томатов: полив, удобрения и освещение для здорового урожая
Виктория Боня рассказала о новом виде мошенничества
Компрессионная одежда снижает боль и отёчность после тренировок — данные метаанализа
Гепатит D: смертность от рака печени и цирроза возрастает из-за недостаточной диагностики
Базаркина: преданность собаки зависит от генов и ухода, а не от происхождения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.