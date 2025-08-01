Левон Тер‑Исаакян: Сельское хозяйство требует не разрозненных решений, а системы, где государство, наука и фермеры работают вместе

6:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кандидат сельскохозяйственных наук и автор инновационных методик в животноводстве рассказывает, как связать науку, фермерский опыт и экономику в единую систему для роста отрасли.

Фото: Фото из личного архива Левона Тер-Исаакяна Левон Тер‑Исаакян, автор ряда программ для аграрного сектора

В ближайшие десять лет мировое производство сельскохозяйственной и рыбной продукции вырастет на 14 %, констатируют OECD и FAO. Но увеличение объёмов — не гарантия устойчивости: фермерские хозяйства всё чаще сталкиваются с ростом издержек, рисками эпидемий и разрушением экосистем. Левон Тер‑Исаакян, автор ряда программ для аграрного сектора, принятых на государственном уровне, Национальный координатор региональной программы ФАО по сохранению и развитию комбинированных пород КРС в Восточной Европе, участник международных конференций, семинаров и рабочих визитов, уверен: решить эти проблемы можно только комплексным подходом. Это не абстрактные слова. За ним — система, где технологии, управление и обучение работают как единый организм. Его методики уже помогли повысить рентабельность хозяйств и легли в основу реформ в Армении. Сегодня, когда аграрные системы разных стран сталкиваются с одними и теми же вызовами его опыт полезен и для российского сельского хозяйства.

— Левон, вы прошли путь от научного сотрудника до руководителя департаментов Министерства сельского хозяйства и Министерства экономики Армении, где разработали программы поддержки животноводства, племенного скотоводства и агропредприятий. Что мешает хозяйствам адаптироваться к росту издержек и экологическим рискам? Какие подходы обеспечивают устойчивое развитие?

— Комплексный подход в аграрном секторе даёт возможность выстраивать системы, которые работают не только "здесь и сейчас", но и в долгосрочной перспективе. Современные вызовы — климат, ресурсы, затраты — требуют стратегии, а не точечных решений. Сельское хозяйство требует системы, где государство, наука и фермеры работают вместе. Когда мы внедряли программы поддержки животноводства, мы учитывали сразу несколько факторов: генетический потенциал животных, качество кормовой базы, подготовку кадров и экономическую мотивацию фермеров. Только так можно повысить продуктивность и конкурентоспособность хозяйств. Устойчивое развитие начинается с умения видеть отрасль как единый организм, где успех зависит от взаимодействия всех элементов — от науки до управления и от технологий до людей.

— В Министерстве экономики вы разработали десятки программ для агросектора, которые стали основой реформ и помогли фермерам повысить рентабельность хозяйств. Какие из них, на ваш взгляд, сильнее всего повлияли на развитие отрасли — могут ли другие страны опираться на этот опыт?

— Среди ключевых программ я бы выделил систему учёта крупного рогатого скота и поддержку племенного скотоводства. Они помогли хозяйствам снизить риски, улучшить качество продукции и оптимизировать затраты за счёт "умных" технологий. Такие решения универсальны и могут стать основой для устойчивого развития агросектора в других странах.

— Комплексный подход предполагает не только технологические, но и управленческие решения. Какие системные ошибки вы чаще всего видите в аграрных хозяйствах, которые мешают им выстраивать устойчивое развитие, и что может помочь их преодолеть?

— Одна из типичных ошибок в аграрных хозяйствах — это узкий фокус на отдельном аспекте работы, например, только на продуктивности или на снижении затрат. В результате упускается из виду взаимосвязь всех элементов: управление, здоровье животных, качество кормов, подготовка кадров. Часто отсутствует долгосрочное планирование и аналитика — решения принимаются ситуативно. Чтобы преодолеть эти проблемы, важно выстраивать стратегию, где технологии, финансы и кадры работают как единая система. Практика показала, что создание комплексных программ обучения для фермеров и внедрение элементарного мониторинга процессов дают быстрые результаты.

— Ваши разработки в области селекции и кормления сельскохозяйственных животных легли в основу национальных программ, которые помогли повысить рентабельность агропредприятий. Какие инновации в управлении и технологиях, на ваш взгляд, сейчас особенно важны для устойчивого развития аграрного сектора?

— Сегодня ключевое значение имеют подходы, которые позволяют хозяйствам быть гибкими и адаптивными. Это касается не только технологий, но и новых моделей взаимодействия между государством, бизнесом и фермерскими объединениями. Например, в национальных программах мы внедряли схемы, где фермеры получают доступ к консалтинговой поддержке и рыночной аналитике, что помогает им принимать стратегические решения. Я считаю, что именно такая координация на всех уровнях — от научных исследований до экономической мотивации — позволяет строить действительно устойчивую систему.

— Помимо научной и управленческой деятельности вы проводите тренинги для фермеров, консультируете хозяйства и обучаете молодых специалистов в аграрной сфере. Вспомните наиболее яркий случай, когда ваши рекомендации помогли аграриям справиться с кризисной ситуацией и выйти на новый уровень.

— Один из таких случаев связан с небольшим фермерским хозяйством, которое столкнулось с падением продуктивности из‑за ошибки в кормлении и слабого планирования. Мы вместе провели анализ всех процессов и предложили стратегию поэтапного внедрения новых рационов и оптимизации работы персонала. Уже через полгода хозяйство увеличило выход продукции на 15% и смогло заключить контракты с крупными переработчиками. Для меня это пример того, как даже простые рекомендации могут кардинально изменить ситуацию.

— Что помогает вам сохранять мотивацию и продолжать развивать подходы, которые меняют аграрный сектор и помогают хозяйствам становиться более устойчивыми?

— Меня вдохновляет видеть, как даже небольшие изменения помогают хозяйствам становиться сильнее и увереннее смотреть в будущее. Это даёт ощущение, что мой опыт и знания действительно работают на благо людей и отрасли.

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