Бразилия прекратила поставки нефти в США

2:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

После введения США 50-процентных пошлин на весь импорт из Бразилии — за исключением энергетических поставок — национальная нефтяная корпорация Petrobras и работающие в стране международные энергетические компании, такие как Shell, TotalEnergies, ExxonMobil и Equinor, приняли решение временно приостановить экспорт нефти в США.

Фото: Bandeira brasileira by Núcleo Editorial, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Бразилии

Хотя формально пошлины не затронули нефтяной сектор, этот шаг стал своего рода ответной мерой со стороны бразильских поставщиков и может быть расценён как инструмент давления в торговом конфликте.

Экспорт нефти играет ключевую роль в торговом балансе Бразилии, особенно в отношениях с США. По данным за прошлый год, страна добывала около 3,4 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых почти 1,78 миллиона баррелей экспортировались.

На США приходилось около 243 тысяч баррелей в сутки — то есть более 15 процентов от всего нефтяного экспорта. Это делает американский рынок вторым по значимости после Китая.

Китай остаётся крупнейшим покупателем бразильской нефти, на его долю приходится 37,6 процентов поставок. В условиях роста глобальной конкуренции за энергоресурсы и стремления к укреплению энергетической безопасности, Пекин последовательно наращивает импорт нефти из стран Латинской Америки, в том числе из Бразилии.

Такая зависимость от азиатского направления делает Бразилию всё более ориентированной на Восток, несмотря на традиционные связи с США.

Ситуация с американскими пошлинами и ответом Бразилии может оказать влияние не только на двусторонние отношения, но и на динамику мирового нефтяного рынка.

В краткосрочной перспективе США будут вынуждены искать альтернативные источники нефти, что может усилить давление на другие нефтедобывающие страны, включая Канаду, Мексику и членов ОПЕК.

В то же время Бразилия, вероятно, будет усиливать торговые связи с Азией, особенно с Китаем и Индией, где наблюдается устойчивый спрос на энергоресурсы.

Так что стоит отметить, что остановка экспорта бразильской нефти в США — это не просто ответ на экономические меры, а важный сигнал о перераспределении глобальных энергетических потоков и усилении геоэкономической конкуренции.