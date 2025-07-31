На Западе заподозрили Трампа в намерении сокрушить антироссийские барьеры

3:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейские страны выражают обеспокоенность в связи с возможным смягчением позиции Соединённых Штатов по отношению к России, особенно в контексте энергетических санкций.

Фото: mosenergo.ru by ПАО «Мосэнерго»/Анна Самарина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Промышленность

Существует опасение, что Дональд Трамп может пойти на отмену или ослабление ограничений, касающихся торговли российскими энергоносителями.

Это, в свою очередь, может привести к масштабному возвращению российского газа на европейский рынок, что будет иметь разрушительные последствия для существующей системы экономических барьеров, направленных на сдерживание энергетического влияния Москвы, говорится в материале издания Politico.

За последние годы Соединённым Штатам удалось значительно укрепить свои позиции на европейском энергетическом рынке, особенно благодаря экспорту сжиженного природного газа. Европейские страны, стремясь снизить зависимость от российских энергоносителей после начала конфликта в Украине, стали активнее диверсифицировать поставки и переключились на американский, норвежский и катарский газ.

В 2023 году США стали крупнейшим поставщиком СПГ в Европу, опередив Катар и Австралию. Однако неопределённость вокруг будущей внешнеполитической линии США вызывает тревогу среди европейских партнёров. Они сомневаются в надёжности Вашингтона как долгосрочного энергетического союзника. Тем более, что Трамп известен своей непредсказуемостью и склонностью к односторонним действиям на международной арене.

На фоне снижения спроса на газ в Европе, вызванного тёплыми зимами, переходом на возобновляемые источники энергии и улучшением энергоэффективности, европейские импортеры всё чаще отказываются от заключения долгосрочных контрактов с американскими поставщиками.

Дополнительным фактором выступает усиление позиций других более стабильных поставщиков, таких как Норвегия, обладающая развитой инфраструктурой трубопроводов, и Катар, активно расширяющий производственные мощности.

Американские нефтегазовые компании выражают недовольство ростом политических рисков. Боясь, что снятие ограничений приведёт к возвращению дешёвого российского газа на мировой рынок, они начали активные консультации с представителями администрации США.

Однако участники отрасли не исключают, что их обеспокоенность может быть проигнорирована, особенно если приоритеты внешнеэкономической политики изменятся.

Эксперты подчёркивают, что российский газ по-прежнему имеет значительное ценовое преимущество благодаря более низкой себестоимости добычи и более дешёвой логистике, особенно при поставках по трубопроводам. Это делает его крайне привлекательным для потребителей, несмотря на политические риски.

Бывший лоббист СПГ-индустрии Фред Хатчисон охарактеризовал возможное снятие ограничений на торговлю российскими энергоносителями как "удар, сравнимый с падением астероида", подчёркивая масштаб возможных последствий для энергетического рынка США и Европы.

Стоит заметить, что материал был опубликован после угроз Трампа ввести стопроцентные пошлины на товары из стран, которые покупают российские энергоресурсы.

К тому же были сообщения, что американский президент на переговорах с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по поводу торговой сделки одним из основных условий для её заключения называл отказ Европы от импорта российского газа.

Так что непонятно, какие признаки указывают на то, что Вашингтон вдруг изменит позицию относительно российских энергоресурсов.