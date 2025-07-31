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Олег Артюков

Индия заинтересована в продолжении поставок российской нефти

3:35
Экономика

Продолжение поставок российской нефти и сохранение стабильности на мировом рынке энергоресурсов имеют ключевое значение для экономики Индии.

Станки-качалки для нефтедобычи
Фото: flickr.com by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Станки-качалки для нефтедобычи

Об этом заявил посол России в Индии Денис Алипов, комментируя текущую ситуацию в сфере энергетического сотрудничества между двумя странами.

Он подчеркнул, что стабильное снабжение энергоресурсами рассматривается индийской стороной как критически важный элемент устойчивого экономического роста. Индия импортирует более 80 процентов потребляемой нефти и газа, что делает её особенно уязвимой к внешним колебаниям цен и нарушению логистических цепочек.

Даже незначительные изменения стоимости энергоресурсов могут привести к замедлению производства, росту инфляции и снижению уровня жизни. Поэтому стабильность в поставках, особенно от ключевых партнёров, таких как Россия, рассматривается Нью-Дели как приоритет, цитирует посла ТАСС.

Гипотетическое вытеснение российской нефти с мирового рынка, по словам дипломата, воспринимается в Индии как нежелательный и потенциально дестабилизирующий сценарий.

Это связано не только с масштабами импорта, но и с тем, что российская нефть в последние годы поставляется по ценам ниже среднерыночных, что особенно важно для Индии с её растущим потреблением.

Посол также затронул тему западных санкций. По его оценке, ограничения, вводимые странами Запада, создают сложности, однако не останавливают экономическое взаимодействие между Москвой и Нью-Дели. В этих условиях идёт активный поиск новых схем, обходящих санкционные барьеры, адаптация бизнес-структур к изменившейся геополитической среде.

Энергетическое сотрудничество России и Индии стало стратегическим фактором для обеих сторон. Индийские НПЗ уже наладили каналы поставок из России, в том числе в обход западных финансовых систем, используя национальные валюты и альтернативные логистические маршруты. Это подтверждает высокий уровень гибкости и политической воли в двусторонних отношениях.

Новый 18-й пакет санкций ЕС против России затронул как финансовые институты, так и конкретные проекты, включая нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в Индии. При этом понижение ценового потолка на российскую нефть с 60 до 47,6 долларов за баррель может повлиять на структуру международной торговли, но в то же время может сыграть на руку странам, заинтересованным в более дешёвом сырье.

Важно понимать, что Индия — это третий по объему потребления нефти рынок в мире, и в ближайшие десятилетия её спрос будет только расти. Это делает её одним из самых привлекательных и перспективных партнеров для стран-экспортёров нефти.

Сотрудничество с Россией в этой сфере позволяет Индии частично диверсифицировать свои поставки и снизить зависимость от ближневосточных стран, где политическая обстановка остаётся нестабильной.

Энергетический союз России и Индии представляет собой не просто торговое партнёрство, а элемент геоэкономической стратегии обеих стран.

В условиях, когда глобальная архитектура торговли энергоресурсами меняется, Москва и Нью-Дели демонстрируют прагматичный подход, позволяющий им укреплять взаимные позиции на фоне растущего давления извне.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы нефть индия санкции энергетика
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