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Олег Артюков

Обещания ЕС по покупке энергоресурсов у США сочли фантастикой

3:30
Экономика

Евросоюз поставил перед собой цель закупить американские энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов в течение трёх лет, чтобы избежать торгового конфликта с США. Однако реализовать эту задачу практически невозможно, говорится в материале издания Politico.

Танкер с СПГ
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Танкер с СПГ

На пути к выполнению этих обязательств стоят сразу несколько серьёзных препятствий. Среди них — ограниченные объёмы поставок из США, технические сложности, а также то, что у Брюсселя нет достаточных полномочий для заключения международных сделок по импорту.

Аналитики считают, что достижение обозначенной цели крайне затруднено. Так, старший аналитик агентства Kpler Лора Пейдж оценивает обозначенную сумму как чрезмерную и не соответствующую реальности.

В 2024 году страны Евросоюза потратили 375 миллиардов евро на закупку энергоносителей, из которых 76 миллиардов евро пришлись на долю США.

Чтобы достичь запланированных показателей, объёмы американского импорта необходимо будет утроить в ближайшие три года. Это предполагает сокращение закупок у других поставщиков, включая такие страны, как Норвегия, предлагающая более дешёвый трубопроводный газ.

На данный момент на долю США приходится 12 процентов поставок нефти и топлива в ЕС. Потенциально этот показатель может вырасти лишь до 14 процентов, поскольку нефтеперерабатывающие предприятия Европы способны обрабатывать только ограниченные объёмы специфических марок американской нефти. Это делает реализацию плана крайне сомнительной.

Дополнительные сложности связаны с нехваткой необходимой инфраструктуры, особенно в сегменте приёма и распределения сжиженного природного газа на европейской территории, а также с логистическими возможностями со стороны США.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии на условиях анонимности. Несмотря на это, он подчеркнул, что расчёты базируются на анализе потребностей ЕС, а не являются произвольными цифрами.

Некоторые эксперты подчёркивают, что Евросоюз как институт не занимается непосредственной закупкой энергоресурсов. В этом вопросе он может лишь координировать действия и выражать намерения, основанные на планах частных компаний. Однако на текущий момент бизнес не видит экономической целесообразности в таком резком увеличении импорта из США.

27 июля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Шотландии заявила, что Евросоюз готов заменить российские нефть и газ на американские источники, включая СПГ и ядерное топливо. Это было частью договорённости, в рамках которой США снижали импортные пошлины на европейские товары с 30 процентов до 15-ти.

По завершении переговоров Дональд Трамп сообщил, что в рамках достигнутых соглашений европейские страны дополнительно инвестируют 600 миллиардов долларов в американскую экономику. Также стороны договорились о закупке крупного объёма американских вооружений странами ЕС, на сумму в несколько сотен миллиардов долларов.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы импорт евросоюз энергетика
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