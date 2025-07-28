Трамп объявляет России энергетическую войну. Как поступят Индия и Китай?

В энергетической войне, объявленной Трампом России, выбор Индии будет основан на экономических интересах, а ответ Китая — на стратегическом расчёте.
Президент США Дональд Трамп пообещал ввести 100% тариф на покупателей российской нефти "через 10-12 дней", начиная "с сегодняшнего дня", так как он "больше не верит в обещания Путина" достичь мирного соглашения с Украиной.
Таким образом, по ультиматуму России "концепция опять поменялась", так как надо всем показать, кто в доме хозяин. С Москвой этот пассаж не пройдёт, но страшна ли угроза? По сути, США хотят лишить Россию возможности экспортировать энергоносители в Китай и Индию, которые вместе покупают более 85% экспортируемой РФ нефти. Реально ли заблокировать эти два рынка?
Правительство Индии заявило ранее, что может отказаться от российской нефти "в любой момент", и найти источники нефти на Ближнем Востоке. В этом случае Россия будет терять около 1,2 млрд долларов в месяц. Однако в краткосрочной перспективе дефицит в размере около 2 млн баррелей в сутки Индии сложно будет восполнить на рынке, что вызовет взрывной рост цены на нефть во всём мире, в том числе для Индии (причём для неё - на 10-15 долларов за баррель, поскольку она покупает российскую нефть со скидкой).
Кроме того, Индии придётся отказаться от огромных российских инвестиций, а также выплачивать неустойки по контрактам. "Роснефть" планирует инвестировать 23 млрд долл. в приобретение индийских НПЗ, сети заправок и порта. В декабре 2024 года компания заключила сделку с Индией по поставке 500 тысяч баррелей нефти в сутки. Эта сделка оценивается в 13 млрд долл. в год и рассчитана на 10 лет.
Кроме того, заменить российскую нефть на другую Индии будет чисто физически сложно. Большая часть оборудования индийских НПЗ адаптирована под российскую нефть, на которую приходится 60% их производственных мощностей. Чтобы перейти на лёгкую ближневосточную нефть, правительству Индии потребуется инвестировать 5 млрд долл. в модернизацию НПЗ, и на это потребуется два года.
Кроме того, сегодня Россия продаёт Индии нефть за рупии, что поддерживает курс индийской валюты. От этого Нью-Дели придётся отказаться и покупать нефть за доллары, что, несомненно, ухудшит состояние её бюджета.
Если в энергетической войне между США и Россией выбор Индии будет основан экономических на интересах, то ответ Китая отражает стратегический курс и долгосрочные планы. Отношения Китая с Россией давно вышли за рамки простой купли-продажи. Пекин заявил в ответ на предложение США "обсудить покупку нефти у РФ", что "вопросы третьих сторон не должны использоваться в качестве связующего звена" в диалоге двух стран. Если допустить, что Индия всё же откажется от импорта российской нефти, то это станет для Пекина стратегическим окном для углубления энергетического альянса с РФ.
Но, скорее всего, Россия, Китай и Индия договорятся о трёхстороннем механизме взаимодействия для совместного сдерживания односторонних санкций США. Этому будет способствовать уже наработанный ими опыт обхода санкций. "Теневой флот" России делает их бессмысленными, а к середине 2025 года он вырастет до более чем 600 судов, которые будут перевозить 3,2 млн баррелей нефти в день вне зоны действия американского надзора. Будет также ускорено продвижение новой платёжной системы БРИКС, и в 2025 году к ней присоединятся 15 стран блока. Это будет свидетельствовать о формировании независимого глобального экономического и торгового порядка. Возможно ещё несовершенного, но вполне работающего
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