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Любовь Степушова

Трамп объявляет России энергетическую войну. Как поступят Индия и Китай?

100% тариф на российскую нефть вызовет согласованный ответ РФ, Китая и Индии
4:30
Экономика » Прогнозы и статистика

В энергетической войне, объявленной Трампом России, выбор Индии будет основан на экономических интересах, а ответ Китая — на стратегическом расчёте.

Нефтяной танкер Павел Черныш
Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Нефтяной танкер Павел Черныш

Трамп объявляет России энергетическую войну

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести 100% тариф на покупателей российской нефти "через 10-12 дней", начиная "с сегодняшнего дня", так как он "больше не верит в обещания Путина" достичь мирного соглашения с Украиной.

Таким образом, по ультиматуму России "концепция опять поменялась", так как надо всем показать, кто в доме хозяин. С Москвой этот пассаж не пройдёт, но страшна ли угроза? По сути, США хотят лишить Россию возможности экспортировать энергоносители в Китай и Индию, которые вместе покупают более 85% экспортируемой РФ нефти. Реально ли заблокировать эти два рынка?

Индия может отказаться от российской нефти. Но откажется ли?

Правительство Индии заявило ранее, что может отказаться от российской нефти "в любой момент", и найти источники нефти на Ближнем Востоке. В этом случае Россия будет терять около 1,2 млрд долларов в месяц. Однако в краткосрочной перспективе дефицит в размере около 2 млн баррелей в сутки Индии сложно будет восполнить на рынке, что вызовет взрывной рост цены на нефть во всём мире, в том числе для Индии (причём для неё - на 10-15 долларов за баррель, поскольку она покупает российскую нефть со скидкой).

Кроме того, Индии придётся отказаться от огромных российских инвестиций, а также выплачивать неустойки по контрактам. "Роснефть" планирует инвестировать 23 млрд долл. в приобретение индийских НПЗ, сети заправок и порта. В декабре 2024 года компания заключила сделку с Индией по поставке 500 тысяч баррелей нефти в сутки. Эта сделка оценивается в 13 млрд долл. в год и рассчитана на 10 лет.

Кроме того, заменить российскую нефть на другую Индии будет чисто физически сложно. Большая часть оборудования индийских НПЗ адаптирована под российскую нефть, на которую приходится 60% их производственных мощностей. Чтобы перейти на лёгкую ближневосточную нефть, правительству Индии потребуется инвестировать 5 млрд долл. в модернизацию НПЗ, и на это потребуется два года.

Кроме того, сегодня Россия продаёт Индии нефть за рупии, что поддерживает курс индийской валюты. От этого Нью-Дели придётся отказаться и покупать нефть за доллары, что, несомненно, ухудшит состояние её бюджета.

Отношения РФ и Китая давно вышли за рамки торговых

Если в энергетической войне между США и Россией выбор Индии будет основан экономических на интересах, то ответ Китая отражает стратегический курс и долгосрочные планы. Отношения Китая с Россией давно вышли за рамки простой купли-продажи. Пекин заявил в ответ на предложение США "обсудить покупку нефти у РФ", что "вопросы третьих сторон не должны использоваться в качестве связующего звена" в диалоге двух стран. Если допустить, что Индия всё же откажется от импорта российской нефти, то это станет для Пекина стратегическим окном для углубления энергетического альянса с РФ.

РФ, Китай и Индия выберут свой мировой порядок

Но, скорее всего, Россия, Китай и Индия договорятся о трёхстороннем механизме взаимодействия для совместного сдерживания односторонних санкций США. Этому будет способствовать уже наработанный ими опыт обхода санкций. "Теневой флот" России делает их бессмысленными, а к середине 2025 года он вырастет до более чем 600 судов, которые будут перевозить 3,2 млн баррелей нефти в день вне зоны действия американского надзора. Будет также ускорено продвижение новой платёжной системы БРИКС, и в 2025 году к ней присоединятся 15 стран блока. Это будет свидетельствовать о формировании независимого глобального экономического и торгового порядка. Возможно ещё несовершенного, но вполне работающего

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы китай индия нефть санкции дональд трамп соединённые штаты америки
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