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Олег Артюков

Соглашение с США по торговле объяснили слабостью ЕС

Экономика

Евросоюз был вынужден согласиться на торговое соглашение с Соединёнными Штатами, предусматривающее введение 15-процентных пошлин на экспорт продукции из ЕС в США.

Европейская комиссия
Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Европейская комиссия

Причиной такого решения стали внутренние трудности в координации ответных мер среди стран-участниц союза, говорится в материале агентства Bloomberg, которое ссылается на источники, знакомые с ходом переговоров.

Представителям государств — членов ЕС в начале недели был предложен выбор между принятием условий США либо реализацией ответных мер. Однако успешная реализация последнего сценария требовала бы согласованных действий всего союза, включая готовность к возможным экономическим издержкам, которые могли бы последовать в случае эскалации торгового конфликта.

Большинство стран не продемонстрировали готовности ни к совместным действиям, ни к принятию сопутствующих убытков.

Внутренние дискуссии и реакции показали системную проблему в структуре ЕС: отсутствие единой стратегии и способности к скоординированным действиям на международной арене. Один из собеседников Bloomberg охарактеризовал текущее состояние союза как "слабое" в силу разобщенности и неспособности действовать консолидировано.

Хотя формально ведение торговой политики от имени ЕС является прерогативой Еврокомиссии, основу соглашения с США разработали отдельные национальные правительства. Это подчеркивает, что в процессе переговоров преобладал национальный, а не общеевропейский подход.

Интересы отдельных государств, таких как Германия и Франция, сыграли ключевую роль: эти страны проявили нежелание жертвовать собственными экономическими интересами ради общей позиции. В частности, они выступили против составления списка американских товаров, на которые могли бы быть наложены ответные пошлины со стороны ЕС.

Анализируя достигнутое соглашение, можно заключить, что оно стало результатом компромисса в условиях внутренней фрагментации ЕС. В Брюсселе документ называют "наименее худшим из возможных вариантов".

Он включает не только пошлину в размере 15 процентов, но и договоренности о "нулевых пошлинах" на определённые группы товаров, а также крупные закупки энергоносителей и вооружений у США на общую сумму 1,35 трлн долларов (750 млрд долларов на энергоресурсы и 600 млрд долларов на военную продукцию). Это вызывает вопросы о степени экономической и политической зависимости Европы от Вашингтона.

Реакция стран-членов на соглашение оказалась неоднозначной. Так, во Франции и Венгрии его подвергли критике, подчеркивая ущерб, который может быть нанесён стратегическим интересам Европы.

В то же время премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с осторожной поддержкой сделки, но призвала к большей прозрачности и уточнению деталей соглашения.

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, возглавлявший делегацию ЕС на переговорах, охарактеризовал соглашение как прорыв, однако реакция внутри ЕС демонстрирует скорее институциональную слабость и отсутствие единства в подходе к ключевым внешнеэкономическим вызовам.

Соглашение иллюстрирует неспособность союза выступать как единое целое в условиях внешнего давления. США, воспользовавшись этой уязвимостью, сумели навязать ЕС условия, выгодные Вашингтону как с экономической, так и с геополитической точки зрения.

Отказ от жёсткой линии в обмен на краткосрочную экономическую стабильность показывает, что Евросоюз, несмотря на институциональные механизмы, не является полноценным геополитическим субъектом.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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