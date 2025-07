Брюссель подписал с Трампом торговое соглашение, которое останется на бумаге

США и Европа подписали историческое соглашение о торговле, но есть нюансы

"Трамп съел Урсулу на завтрак", — так охарактеризовал торговое соглашение Евросоюза с США премьер Венгрии Виктор Орбан. Одобрение сделки не гарантировано столицами ЕС.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп

Торговое соглашение США — ЕС не имеет детализации

США и Евросоюз объявили о торговом соглашении. Сделка включает тариф в 15% на импорт товаров из ЕС в США и нулевые тарифы для обратного потока. Брюссель согласился инвестировать 600 млрд долларов в США, включая закупки военной техники, и купить энергоресурсы у американцев на 750 млрд долларов за три года.

Эксперты в Евросоюзе отмечают, что 15%, выторгованных главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен у президента США Дональда Трампа, — это лучше, чем заявленные первоначально 30%. "Удалось избежать катастрофы", — говорят они, то есть о выгодах Евросоюза даже не идёт речи. Также ничего не говорится о том, что это типичное рамочное соглашение, которое при разработке деталей может зайти в тупик.

Например, нет ясности по фармацевтической продукции, до сих пор освобождённой от таможенных пошлин в США. А ведь, по данным Евростата, эта продукция является основным экспортируемым товаром в США (120 млрд евро, 22,5% от общего объёма экспорта). По словам Трампа, сектор не получит особого режима, как и сектор полупроводников, хотя фон дер Ляйен утверждает, что по лекарствам и оборудованию для производства чипов удалось обнулить пошлину.

Не согласован и список необлагаемого импорта европейской сельхозпродукции, алкоголя, что имеет важнейшее значение для европейских фермеров. Экспорт стали и алюминия из ЕС, по данным из США, по-прежнему облагается 50% пошлинами, но в Брюсселе отмечают, что по некоторым металлам удалось договориться. Такие разночтения говорят о больших проблемах в будущем.

У США нет столько СПГ, чтобы продавать ЕС, а ЕС столько газа не нужно

Не очень понятно и обязательство Брюсселя закупать энергоносители в США на астрономическую сумму — 250 млрд долларов в год. Эксперты Reuters отмечают, что мощностей по производству СПГ в США недостаточно для наращивания поставок, а добыча нефти, как ожидается, в этом году будет ниже, чем прогнозировалось ранее. Да и Европе столько газа и нефти не нужно с учётом идущей деиндустриализации.

По данным ЕК, Евросоюз ВСЕГО импортировал в 2024 году энергоресурсов на 375,9 млрд евро со снижением по поставкам нефти на 16%, СПГ — на 31% по сравнению с 2023 годом. Доля США в импорте СПГ в ЕС в 2024 году составила 45,3% (18,8 млрд евро), а в импорте нефти и нефтепродуктов — 16,1% (42 млрд евро). То есть увеличение экспорта в ЕС в 12 раз по СПГ выглядит фантастикой. Но есть нюанс, например, если США приобретут "Северный поток" и станут продавать ЕС как бы свой газ, купив его у России, то фантастика обретает реальность. В планах у США также взять под контроль венесуэльскую нефть, канадские энергоносители и т. д.

А если не будете инвестировать, поднимем тарифы

По прямым инвестициям тоже есть нюансы. Прямые инвестиции ЕС в США составили в 2024 году около 147 млрд долларов, плюс за предыдущие три года примерно набегает указанная сумма в 600 млрд долларов. Скорее всего, ЕС взял обязательство не снижать темпы инвестирования, а если европейские страны не выполнят обязательства, то США поднимут тарифы.

По оценке главы МИД РФ Сергея Лаврова, договорённости с США ослабляют ЕС системно: через рост внутренних издержек, отток капитала и утрату конкурентоспособности на фоне энергетической зависимости. Глава Немецкой ассоциации химической промышленности (VCI) Вольфганг Гроссе Энтруп отметил, что "цена высока для обеих сторон": Европейский экспорт теряет конкурентоспособность, а американские потребители платят пошлины.

Европейские столицы должны одобрить соглашение

Огромный нюанс состоит в том, что эту сделку должны одобрить в каждой стране Евросоюза. По словам венгерского премьер-министра Виктора Орбана, Трамп "съел" главу Еврокомиссии на завтрак, а не заключил с ней соглашение. Инвестировать в американское оружие уже многие отказались. Во Франции, Италии, Испании и других странах ЕС будут говорить, что Урсула — немка, поэтому защитила немецкую промышленность и без консультаций пожертвовала отраслями промышленности других европейских стран при их огромных долгах и дефицитах бюджета. А также припомнят, что Британия добилась 10% (а не 15%) тарифов.

Вспомнят и о дефиците торгового баланса с США по услугам и возмутятся, почему это не было предметом переговоров. В торговле товарами (867 млрд евро) США в 2024 году имели дефицит в размере 198 млрд евро. Однако в сфере услуг у США было положительное сальдо в размере 148 млрд евро.

