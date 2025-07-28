Бразилия подготовила ответ на повышение пошлин США

Бразилия демонстрирует твёрдое намерение продолжать укреплять свои связи с объединением БРИКС, несмотря на растущее давление со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Фото: Bandeira brasileira by Núcleo Editorial, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Бразилии

По заявлению советника по международным вопросам президента Бразилии Селсу Аморима, страна не намерена ограничивать своё внешнеполитическое взаимодействие рамками отношений с одним государством и стремится к многополярному международному сотрудничеству.

Бразилия рассматривает расширение международных связей как стратегический приоритет, особенно в условиях усиления глобальных противоречий.

При этом официальный Бразилиа нацелен не только на укрепление сотрудничества внутри БРИКС, но и на развитие партнерств с государствами Европы, Азии и Латинской Америки, отмечает британское издание Financial Times.

Такая политика демонстрирует стремление к более сбалансированной и независимой внешнеполитической линии, которая предполагает диверсификацию экономических и дипломатических связей, в противовес центру силы, сосредоточенному в Вашингтоне.

Дональд Трамп резко критикует как политику Бразилии, так и само объединение БРИКС. В частности, в июле, во время саммита объединения, прошедшего на территории Бразилии, Трамп назвал БРИКС "антиамериканским блоком", усомнившись в его влиянии на мировой арене.

Кроме того, он пообещал ввести 50-процентные пошлины против Бразилии — шаг, очевидно направленный на экономическое давление и политическую дестабилизацию внешней политики Лулы да Силвы.

Особую обеспокоенность в Бразилии вызвали высказывания Трампа относительно дела Жаира Болсонару — бывшего президента страны, который в настоящее время обвиняется в попытке организации государственного переворота в 2022 году с целью сорвать инаугурацию Лулы.

Трамп потребовал прекратить судебное преследование своего политического союзника, что в Бразилии восприняли как вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

Селсу Аморим назвал поведение Трампа беспрецедентным, подчеркнув, что даже в колониальные времена зарубежные державы не позволяли себе подобной риторики в отношении Бразилии.

По его мнению, действия президента США демонстрируют стремление к политическому контролю, выходящему за рамки международной дипломатии, и приближаются к проявлениям авторитаризма.

Советник бразильского президента охарактеризовал позицию Трампа как отказ от рационального подхода в международных отношениях: в его действиях, по словам Аморима, отсутствует даже прагматизм, обычно присущий внешней политике — "нет ни друзей, ни интересов, есть только желания".

На фоне этих событий официальная позиция Бразилии выглядит как стремление продвигать многостороннюю модель мирового порядка. Вопреки обвинениям в антиамериканизме, БРИКС продвигается как альтернатива однополярной системе, в которой доминирует Запад.