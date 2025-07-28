Бразилия подготовила ответ на повышение пошлин США

Бразилия демонстрирует твёрдое намерение продолжать укреплять свои связи с объединением БРИКС, несмотря на растущее давление со стороны администрации президента США Дональда Трампа.
По заявлению советника по международным вопросам президента Бразилии Селсу Аморима, страна не намерена ограничивать своё внешнеполитическое взаимодействие рамками отношений с одним государством и стремится к многополярному международному сотрудничеству.
Бразилия рассматривает расширение международных связей как стратегический приоритет, особенно в условиях усиления глобальных противоречий.
При этом официальный Бразилиа нацелен не только на укрепление сотрудничества внутри БРИКС, но и на развитие партнерств с государствами Европы, Азии и Латинской Америки, отмечает британское издание Financial Times.
Такая политика демонстрирует стремление к более сбалансированной и независимой внешнеполитической линии, которая предполагает диверсификацию экономических и дипломатических связей, в противовес центру силы, сосредоточенному в Вашингтоне.
Дональд Трамп резко критикует как политику Бразилии, так и само объединение БРИКС. В частности, в июле, во время саммита объединения, прошедшего на территории Бразилии, Трамп назвал БРИКС "антиамериканским блоком", усомнившись в его влиянии на мировой арене.
Кроме того, он пообещал ввести 50-процентные пошлины против Бразилии — шаг, очевидно направленный на экономическое давление и политическую дестабилизацию внешней политики Лулы да Силвы.
Особую обеспокоенность в Бразилии вызвали высказывания Трампа относительно дела Жаира Болсонару — бывшего президента страны, который в настоящее время обвиняется в попытке организации государственного переворота в 2022 году с целью сорвать инаугурацию Лулы.
Трамп потребовал прекратить судебное преследование своего политического союзника, что в Бразилии восприняли как вмешательство во внутренние дела суверенного государства.
Селсу Аморим назвал поведение Трампа беспрецедентным, подчеркнув, что даже в колониальные времена зарубежные державы не позволяли себе подобной риторики в отношении Бразилии.
По его мнению, действия президента США демонстрируют стремление к политическому контролю, выходящему за рамки международной дипломатии, и приближаются к проявлениям авторитаризма.
Советник бразильского президента охарактеризовал позицию Трампа как отказ от рационального подхода в международных отношениях: в его действиях, по словам Аморима, отсутствует даже прагматизм, обычно присущий внешней политике — "нет ни друзей, ни интересов, есть только желания".
На фоне этих событий официальная позиция Бразилии выглядит как стремление продвигать многостороннюю модель мирового порядка. Вопреки обвинениям в антиамериканизме, БРИКС продвигается как альтернатива однополярной системе, в которой доминирует Запад.
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