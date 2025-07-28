В Германии недовольны торговой сделкой ЕС и США

3:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Германский промышленный союз (BDI) выразил резкое недовольство по поводу соглашения о пошлинах, которое было достигнуто председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом.

Фото: commons.wikimedia.org by Mikulova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Предприятие

По мнению представителей союза, данное соглашение является неудачным компромиссом и несёт негативные последствия для экономик обеих сторон Атлантики.

В BDI подчеркнули, что единственным положительным моментом в сложившейся ситуации стало предотвращение дальнейшей эскалации конфликта.

Однако союз также отметил необходимость сделать достигнутые договорённости обязательными для сторон. Германские промышленники выразили обеспокоенность отсутствием правовой и экономической определённости, что, по их мнению, мешает компаниям в ЕС и США планировать логистику и инвестиции.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил о достигнутых договорённостях с главой Еврокомиссии, согласно которым на все европейские товары, ввозимые в США, будет установлена пошлина в размере 15 процентов.

Евросоюз, в свою очередь, не будет облагать американскую продукцию тарифами.

Ранее администрация США рассматривала возможность введения 30-процентных пошлин на весь экспорт из ЕС. Сам Трамп охарактеризовал достигнутое соглашение как крупнейшее в истории.

При этом американский президент уточнил, что единая ставка в 15 процентов не будет распространяться на все товарные группы. В частности, сохраняются действующие пошлины на европейскую сталь и алюминий — десять процентов, и продукция фармацевтической отрасли в сделку не входит.

Французский министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад также высказал сомнения в сбалансированности соглашения.

Он указал, что достигнутые договоренности могут временно стабилизировать положение экономических субъектов, оказавшихся под угрозой торговой конфронтации со стороны США, но при этом остаются неравноправными.

По его оценке, нынешняя ситуация в торговых отношениях между ЕС и США вызывает обеспокоенность, так как Соединённые Штаты отказываются от принципов свободной торговли, которые способствовали процветанию обеих сторон после Второй мировой войны.

Вместо этого США, по мнению Аддада, прибегают к экономическому давлению и игнорируют нормы, установленные Всемирной торговой организацией.

В этой связи он подчеркнул необходимость для Евросоюза отстаивать равновесие интересов в торговом взаимодействии с Соединёнными Штатами.

Стоит отметить, что несмотря на очевидное недовольство соглашением, говорят об этом в Европе сдержанно, тщательно подбирая слова. Чтобы в очередной раз не вывести из себя заокеанского союзника.