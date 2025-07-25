В Сербии заявили о готовности поддержать антироссийские санкции ЕС

Министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович в интервью австрийскому информационному агентству APA заявил, что Белград готов пересмотреть свою политику в отношении антироссийских санкций Евросоюза.
По его словам, страна может поддержать санкционную политику ЕС при условии, что ей будет предоставлена реальная и осязаемая перспектива членства в Евросоюзе. Конкретно речь идёт о присоединении к санкциям за несколько месяцев до формального вступления в ЕС.
На данный момент Сербия занимает выжидательную позицию и не поддерживает санкции, введённые ЕС против России. Аргументация Белграда основана на оценке ущерба для собственной экономики: по мнению министра, меры, направленные против Москвы, окажутся неэффективными в плане воздействия на Россию, но нанесут значительный экономический урон самой Сербии.
Более того, как страна, не являющаяся членом ЕС, Сербия не может рассчитывать на финансовые и политические механизмы защиты, предусмотренные для государств-членов, что делает участие в санкционном давлении для неё особенно рискованным.
В то же время Старович напомнил, что Сербия с самого начала конфликта в Украине ясно выразила свою позицию, осудив российскую военную операцию. Он подчеркнул, что Белград оказывал помощь Киеву, и призвал критиков этой политики обратиться к самой Украине за оценкой действий Сербии.
Заявление Неманьи Старовича демонстрирует прагматичный, но двойственный подход Сербии к внешнеполитическим вызовам. С одной стороны, страна старается сохранять традиционно близкие отношения с Россией, которые имеют как историческое, так и экономическое основание (включая импорт российских энергоресурсов).
С другой — стремится продолжить процесс европейской интеграции, считая членство в ЕС важнейшей стратегической целью.
Формулировка "реальная перспектива членства" является ключевой. Это указывает на недовольство Белграда затянувшимся процессом интеграции и отсутствием чётких гарантий со стороны Брюсселя. Фактически Сербия предлагает сделку: уступки в обмен на конкретные шаги в сторону вступления.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что речь идёт о торге.
"Дружественная (страна), но пытается торговаться с ЕС и пытается выторговать для себя какие-то лучшие условия", — отметил депутат.
Ранее президент Сербии Александр Вучич неоднократно заявлял, что страна не будет вводить санкции против России.
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