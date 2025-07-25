В Сербии заявили о готовности поддержать антироссийские санкции ЕС

2:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович в интервью австрийскому информационному агентству APA заявил, что Белград готов пересмотреть свою политику в отношении антироссийских санкций Евросоюза.

Фото: commons.wikimedia.org by Gmihail at Serbian Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Сербии

По его словам, страна может поддержать санкционную политику ЕС при условии, что ей будет предоставлена реальная и осязаемая перспектива членства в Евросоюзе. Конкретно речь идёт о присоединении к санкциям за несколько месяцев до формального вступления в ЕС.

На данный момент Сербия занимает выжидательную позицию и не поддерживает санкции, введённые ЕС против России. Аргументация Белграда основана на оценке ущерба для собственной экономики: по мнению министра, меры, направленные против Москвы, окажутся неэффективными в плане воздействия на Россию, но нанесут значительный экономический урон самой Сербии.

Более того, как страна, не являющаяся членом ЕС, Сербия не может рассчитывать на финансовые и политические механизмы защиты, предусмотренные для государств-членов, что делает участие в санкционном давлении для неё особенно рискованным.

В то же время Старович напомнил, что Сербия с самого начала конфликта в Украине ясно выразила свою позицию, осудив российскую военную операцию. Он подчеркнул, что Белград оказывал помощь Киеву, и призвал критиков этой политики обратиться к самой Украине за оценкой действий Сербии.

Заявление Неманьи Старовича демонстрирует прагматичный, но двойственный подход Сербии к внешнеполитическим вызовам. С одной стороны, страна старается сохранять традиционно близкие отношения с Россией, которые имеют как историческое, так и экономическое основание (включая импорт российских энергоресурсов).

С другой — стремится продолжить процесс европейской интеграции, считая членство в ЕС важнейшей стратегической целью.

Формулировка "реальная перспектива членства" является ключевой. Это указывает на недовольство Белграда затянувшимся процессом интеграции и отсутствием чётких гарантий со стороны Брюсселя. Фактически Сербия предлагает сделку: уступки в обмен на конкретные шаги в сторону вступления.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что речь идёт о торге.

"Дружественная (страна), но пытается торговаться с ЕС и пытается выторговать для себя какие-то лучшие условия", — отметил депутат.

Ранее президент Сербии Александр Вучич неоднократно заявлял, что страна не будет вводить санкции против России.