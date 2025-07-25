L'Express: Трамп вряд ли введёт пошлины против России, несмотря на угрозы

Президент США Дональд Трамп вряд ли реализует свои угрозы о введении стопроцентных пошлин против России и её торговых партнёров по окончании установленного 50-дневного срока.
Несмотря на резкую риторику и озвученные ультимативные условия, авторы французского издания L'Express предполагают, что эти меры, скорее всего, останутся лишь элементом давления, а не перерастут в реальные экономические санкции.
В материале отмечается, что поведение Дональда Трампа в международной политике отличается прагматизмом и склонностью действовать в интересах сильнейшей стороны.
Такая стратегия предполагает, что он вряд ли рискнет обострять отношения с Россией и странами, поддерживающими экономическое сотрудничество с ней, если это может навредить интересам США или лишить Вашингтон гибкости на дипломатическом фронте.
Напомним, 14 июля Трамп заявил, что США продолжат поставки оружия и военной техники Украине, при условии, что Европа возьмет на себя расходы по этим поставкам. Координация процесса, по его словам, будет проходить под эгидой НАТО.
Одновременно с этим он пригрозил введением стопроцентных импортных пошлин в отношении России и её союзников в случае, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение между Москвой и Вашингтоном по вопросу урегулирования конфликта в Украине.
Однако подобные заявления следует рассматривать не столько как конкретный план действий, сколько как инструмент давления, направленный как на Кремль, так и на европейских партнёров США.
Сама формулировка условий — требование договоренностей с Москвой в ограниченный срок и возложение финансовой ответственности за военную помощь на Европу — может свидетельствовать о желании Трампа продемонстрировать решительность перед электоратом и одновременно избежать реальных издержек, связанных с масштабной конфронтацией.
Кроме того, опыт предыдущих внешнеполитических шагов Трампа показывает, что он предпочитает торговые переговоры и двусторонние сделки угрозам и санкционным войнам, особенно если последние могут повлечь за собой экономические последствия для американского бизнеса. Это делает вероятность введения столь жёстких пошлин маловероятной, по крайней мере в их полном объёме.
То есть высказывания Трампа, несмотря на внешнюю жёсткость, скорее указывают на характерную для него политическую тактику: повышать ставки на переговорах, создавая атмосферу давления, но оставлять пространство для манёвра и возможного компромисса.
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