В США резко сократились инвестиции в зелёную энергетику. В чём причина?

В первом полугодии 2025 года объём инвестиций в проекты по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) в США сократился на 22 миллиарда долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by Spielvogel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ветряная электростанция

Основной причиной этого стало принятие предложенного президентом США Дональдом Трампом законопроекта, предусматривающего отмену налоговых льгот для компаний, работающих в сфере зелёной энергетики. К таким выводам пришли специалисты американской исследовательской группы E2 совместно с аналитиками Clean Economy Tracker.

Согласно анализу этих организаций, за первые шесть месяцев года было отменено, свернуто или сокращено финансирование на развитие ВИЭ-проектов и строительство новых производств на общую сумму свыше 22 миллиардов долларов. Из этой суммы на июнь пришлось 6,7 миллиарда долларов, когда был зафиксирован особенно резкий спад активности.

Особенно пострадали пять предприятий, специализирующихся на производстве аккумуляторов, систем хранения энергии и электромобилей. Эти объекты находились в штатах Колорадо, Индиана, Мичиган, Нью-Йорк и Орегон. Их закрытие и приостановка проектов стали результатом усиливающейся неопределенности среди участников отрасли на фоне завершения действия федеральных налоговых льгот, сообщает РИА "Новости".

Упразднение налоговых стимулов также повлияло на рынок труда. Только в июне было потеряно свыше пяти тысяч рабочих мест, а всего за первое полугодие 2025 года количество сокращенных рабочих мест в секторе достигло 16,5 тысячи.

Наибольшее снижение инвестиций в июне произошло в транспортной сфере. В частности, компания General Motors отказалась от расширения завода в городе Орион, штат Мичиган, на сумму 4,3 миллиарда долларов. Проект предполагал организацию производства новых электрических пикапов, однако вместо этого компания решила направить средства на выпуск автомобилей с бензиновыми двигателями.

Компания Toyota также изменила свои планы. Первоначально планировалось переоборудовать завод в Индиане под выпуск трёхрядных электрических внедорожников, однако было принято решение перенести проект на предприятие в Джорджтауне, штат Кентукки. Предполагавшийся объём инвестиций составлял 2,2 миллиарда долларов.

Несмотря на обострение неопределённости, некоторые компании продолжили реализацию новых инициатив в сфере чистой энергетики. Так, компания Element Resources объявила о намерении вложить 1,8 миллиарда долларов в строительство завода по производству водорода в Калифорнии. Этот объект должен стать крупнейшим в Северной Америке.

Параллельно с отменой налоговых льгот, конгресс США утвердил масштабный бюджетный закон, подписанный Дональдом Трампом 4 июля. Он включает налоговые сокращения на сумму свыше пяти триллионов долларов, продлевает меры 2017 года, отменяет налоги на чаевые, сверхурочные и проценты по автокредитам.

Потери бюджета частично планируется компенсировать за счет отмены налоговых стимулов, введенных при Джо Байдене для поддержки зелёной энергетики.

Кроме того, министерство энергетики США отказалось от финансирования ряда проектов в этой сфере, отменив государственные гранты на сумму 3,7 миллиарда долларов.