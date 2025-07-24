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Любовь Степушова

Саммит Китай-ЕС: надежды Пекина на создание третьего полюса в Европе не оправдались

Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними
Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

В Пекине состоялся саммит Китай-Евросоюз, посвященный 50-летию установления дипломатических отношений, и закончившийся досрочно установлением отношений холодной войны.

Китай
Фото: pixabay.com by PPPSDavid is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Китай

Фон дер Ляйен приехала в Пекин, настроившись на конфронтацию

Накануне саммита Брюссель выдвинул Пекину ряд претензий, в частности, обвинил в помощи РФ в ведении СВО.

"То, как Китай продолжит взаимодействовать с войной Путина, будет определяющим фактором для развития отношений между ЕС и Китаем", — заявила 8 июля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также Евросоюзу не нравится, что экспорт из Китая, "субсидированный дешёвыми кредитами", уничтожает европейскую промышленность. Положительное сальдо торгового баланса Китая с ЕС достигло размеров более 350 млрд долларов. Фон дер Ляйен отметила, что ЕС требует "перебалансировать" сотрудничество и призвала Пекин повлиять на Россию. На пресс-конференции после встречи с председателем Госсовета КНР Си Цзиньпином она пригрозила, что если Пекин не пойдёт на взаимность, то ЕС "придётся снизить свою открытость для китайского импорта", то есть ввести пошлины.

Си в ответ призвал ЕС сохранять открытые рынки и не использовать санкции, отметив, что его проблемы не связаны с Китаем. По мнению китайцев, если европейская сторона жалуется на то, что Китай закупает слишком мало, то почему в то же время он блокирует продажи микроэлектроники. Саммит, в итоге, сократили до одного дня, а бизнес-форум был отменён.

Из лидера глобалистов Си стремительно стал пособником России

Отношения между Китаем и ЕС ещё совсем недавно превозносились как "модель глобализации", а Си предлагался в качестве замены Трампу (в его первый мандат), как лидера глобалистов.

Но в 2019 году ЕС официально признал Китай "системным соперником", и с тех пор раскол стремительно растёт, демонстрируя уже не просто нестыковки во мнениях, а несовместимость ценностей и видения мира. ЕС больше не верит в готовность Китая стать "квазилиберальной рыночной экономикой", а Китай больше не ожидает от ЕС проявления независимой дипломатической позиции, направленной на освобождение от влияния США.

Например, переговоры по Всеобъемлющему инвестиционному соглашению между Китаем и ЕС (ВИС), некогда считавшемуся "моделью эпохи постсоветского пространства" были в конце 2020 года заморожены из-за принятия Европарламентом санкций против Китая по причине так называемой "проблемы прав человека в Синьцзяне". Это было прямое следование распоряжению Вашингтона, недовольного созданием конкурирующего блока. В Пекине поняли, что его усилия по созданию в Европе "третьего полюса силы" нереализуемы.

Холодная война между Китаем и ЕС начинается

Но Вашингтон опоздал. Китай сегодня является крупнейшим в мире производителем разнообразной продукции, в том числе с высокой добавленной стоимостью, контролирует экспортные права на ключевое сырьё, обладает мобилизационной базой на глобальном Юге, собственной международной платёжной системой и выигрывает споры в западных юрисдикциях. И именно это стало поводом для его включения "чёрный список" Запада.

СВО РФ на Украине только усилила у китайцев неприятные ощущения, когда сильного пытаются угрозами сдаться на милость сдающего позиции лузера. Поэтому Китай и ЕС и дальше будут отдаляться друг от друга в разгорающейся холодной войне. Проиграют оба, так как контракты, инвестиции, торговля будут сокращаться из-за взаимных недоверия, барьеров и проверок. И хорошо для Европы, если США не втянут её в горячую войну за Тайвань.

А выиграет Россия. Китай, слишком долго играл в нейтралитет в её конфликте с Западом. На глазах Пекин становится смелее, закупая российские энергоресурсы. Потому что это теперь не прихоть, а суровая необходимость в обеспечении стратегических поставок, минуя логистические пути, контролируемые Западом.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы китай пекин евросоюз си цзиньпин холодная война урсула фон дер ляйен
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