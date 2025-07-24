Сербия планирует вернуть все запасы золота из зарубежных банков

2:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сербия планирует стратегическое решение о репатриации своих золотых резервов, которые оцениваются примерно в шесть миллиардов долларов.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Золото

Этот шаг ставит её в уникальное положение: Сербия станет первой страной в Восточной Европе, полностью отказавшейся от хранения золота за рубежом — в традиционных международных финансовых центрах, таких как Швейцария, Великобритания и США.

Национальный банк Сербии уже начал реализацию этого плана с 2021 года, когда в мире усилилась геополитическая и экономическая нестабильность. Тогда же в стране была отмечена тенденция к укреплению экономического суверенитета и снижению зависимости от западных финансовых структур.

Одной из ключевых причин, повлиявших на ускорение этого процесса, стало замораживание зарубежных активов России в 2022 году, когда Запад в рамках санкционного давления лишил Москву доступа к примерно 300 миллиардам долларов резервов, размещённых за пределами страны.

Этот прецедент вызвал серьёзные опасения у других государств, особенно тех, которые могут попасть в зону политического давления крупных держав. Сербское руководство, в том числе президент Александр Вучич, публично указывало на пример России как сигнал к пересмотру политики управления резервами.

Таким образом, решение о возвращении золота можно рассматривать как элемент более широкой стратегии по обеспечению национального экономического суверенитета.

В условиях возрастающей политической и экономической фрагментации мира, государства стремятся снизить уязвимость перед внешним воздействием — будь то санкции, финансовое давление или ограничение доступа к своим активам.

Кроме того, перемещение золота на территорию страны также может сыграть важную роль в укреплении внутренней финансовой стабильности.

В случае кризисных ситуаций возможность оперативного доступа к золотовалютным резервам внутри страны существенно повышает гибкость в управлении кризисами. Это может включать обеспечение ликвидности финансовой системы, поддержку национальной валюты или покрытие внешних обязательств.

Решение Сербии также вписывается в общемировой тренд "дедолларизации" и укрепления реальных активов в структуре резервов. Всё больше стран стремятся увеличить долю золота в своих резервах как средства, независимого от эмитентов фиатных валют и менее подверженного геополитическим рискам.

В конечном итоге, стратегия Сербии по возвращению золота является не только символом стремления к независимости, но и прагматичным шагом в направлении усиления устойчивости финансовой системы страны в условиях глобальной нестабильности.