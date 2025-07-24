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Олег Артюков

Европейские компании обеспокоены качеством азербайджанской нефти

2:29
Экономика

Британская нефтегазовая корпорация British Petroleum (BP) и итальянская энергетическая компания Eni SpA выразили обеспокоенность качеством азербайджанской нефти, обвинив поставщика в нарушении стандартов.

Нефть
Фото: pixabay.com by Moni49 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Нефть

Обе компании зафиксировали наличие загрязнённых партий нефти, что может привести к серьёзным техническим и экономическим последствиям, сообщает агентство Bloomberg.

BP проинформировала о выявленных признаках загрязнения в некоторых объёмах сырья, поступающих из Азербайджана. Итальянская Eni, в свою очередь, подтвердила, что закупила нефть с аналогичными признаками загрязнения, при этом часть этой нефти уже была введена в производственный цикл и поступила на переработку.

В частности, в нефти были обнаружены органические хлориды — химические соединения, которые могут вызвать коррозию и повреждение оборудования на нефтеперерабатывающих заводах.

Наличие органических хлоридов в сырой нефти является серьёзным нарушением международных стандартов качества. Эти соединения не только представляют угрозу для оборудования, особенно на стадиях нагрева и переработки, но также могут привести к авариям, увеличению расходов на техническое обслуживание, а в долгосрочной перспективе — к потере доверия со стороны покупателей и пересмотру торговых соглашений.

Для Азербайджана, значительную долю экспортных доходов которого составляет именно продажа нефти, такие обвинения могут иметь геоэкономические последствия. Крупные международные корпорации, такие как BP и Eni, обладают весомым влиянием на нефтяной рынок, и их заявления способны повлиять на репутацию азербайджанских поставок, особенно в условиях, когда конкуренция за долю на рынке ужесточается.

Проблема с загрязнением нефти может спровоцировать пересмотр контрактов, введение штрафных санкций и даже временную приостановку закупок. Кроме того, вопрос загрязнённой нефти может быть использован в переговорах между странами и компаниями, затрагивая политико-экономические отношения в регионе.

Таким образом, ситуация выходит за рамки локального инцидента и может оказать влияние на региональный энергетический рынок, инвестиционный климат и уровень доверия к азербайджанским поставщикам в глазах международного сообщества.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы нефть экспорт
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