В Германии нашли ещё одну причину проблем европейских компаний. Якобы они сталкиваются с нарастающим давлением на фоне валютной политики Китая, которая, по мнению ряда экономистов, искусственно занижает стоимость юаня и тем самым усиливает ценовую конкурентоспособность китайских товаров на внешних рынках.
Согласно исследованию Немецкого экономического института (IW), действия Народного банка Китая указывают на сознательное сдерживание укрепления национальной валюты, что оказывает значительное влияние на европейский экспорт и промышленное производство.
Аналитики IW обращают внимание на то, что с 2020 года структура производственных затрат в Европе и Китае изменилась в противоположных направлениях. В еврозоне издержки резко возросли из-за сбоев в глобальных цепочках поставок и роста цен на энергоносители, тогда как в Китае производственные цены остались относительно стабильными.
Однако при этом курс юаня к евро практически не изменился. Это означает, что в реальном выражении европейская валюта значительно подорожала относительно китайской — более чем на 40 процентов за четыре года. Такой дисбаланс создает благоприятные условия для увеличения китайского экспорта и одновременно подрывает позиции европейских производителей как на внешних рынках, так и внутри Евросоюза.
Эксперты подчеркивают, что в условиях свободного рынка увеличение экспорта страны обычно приводит к укреплению её валюты, так как повышается спрос на национальные денежные единицы. Тем не менее, в случае с Китаем эта закономерность нарушается, что может свидетельствовать о целенаправленном вмешательстве Центрального банка в валютные курсы.
Ситуация приобретает особую остроту на фоне приближающегося саммита Китай — Евросоюз в Пекине, где одной из ключевых тем станет углубляющийся торговый дисбаланс.
Европейская сторона обеспокоена ростом импорта из Китая и нарастанием процессов деиндустриализации в странах ЕС. Немецкий экономический институт призывает Брюссель разработать меры по защите индустриального сектора, который всё более уязвим перед лицом структурных конкурентных преимуществ Китая, включая валютную политику.
Китай, в свою очередь, отвергает обвинения в манипулировании валютой и утверждает, что его политика соответствует международным нормам. Власти КНР подчеркивают, что не проводят конкурентной девальвации, а курс юаня определяется спросом и предложением на рынке с минимальным вмешательством.
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Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.