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Олег Артюков

В Германии связали проблемы европейских компаний с курсом юаня

2:49
Экономика

В Германии нашли ещё одну причину проблем европейских компаний. Якобы они сталкиваются с нарастающим давлением на фоне валютной политики Китая, которая, по мнению ряда экономистов, искусственно занижает стоимость юаня и тем самым усиливает ценовую конкурентоспособность китайских товаров на внешних рынках.

Юани
Фото: Openverse by Japanexperterna.se, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Юани

Согласно исследованию Немецкого экономического института (IW), действия Народного банка Китая указывают на сознательное сдерживание укрепления национальной валюты, что оказывает значительное влияние на европейский экспорт и промышленное производство.

Аналитики IW обращают внимание на то, что с 2020 года структура производственных затрат в Европе и Китае изменилась в противоположных направлениях. В еврозоне издержки резко возросли из-за сбоев в глобальных цепочках поставок и роста цен на энергоносители, тогда как в Китае производственные цены остались относительно стабильными.

Однако при этом курс юаня к евро практически не изменился. Это означает, что в реальном выражении европейская валюта значительно подорожала относительно китайской — более чем на 40 процентов за четыре года. Такой дисбаланс создает благоприятные условия для увеличения китайского экспорта и одновременно подрывает позиции европейских производителей как на внешних рынках, так и внутри Евросоюза.

Эксперты подчеркивают, что в условиях свободного рынка увеличение экспорта страны обычно приводит к укреплению её валюты, так как повышается спрос на национальные денежные единицы. Тем не менее, в случае с Китаем эта закономерность нарушается, что может свидетельствовать о целенаправленном вмешательстве Центрального банка в валютные курсы.

Ситуация приобретает особую остроту на фоне приближающегося саммита Китай — Евросоюз в Пекине, где одной из ключевых тем станет углубляющийся торговый дисбаланс.

Европейская сторона обеспокоена ростом импорта из Китая и нарастанием процессов деиндустриализации в странах ЕС. Немецкий экономический институт призывает Брюссель разработать меры по защите индустриального сектора, который всё более уязвим перед лицом структурных конкурентных преимуществ Китая, включая валютную политику.

Китай, в свою очередь, отвергает обвинения в манипулировании валютой и утверждает, что его политика соответствует международным нормам. Власти КНР подчеркивают, что не проводят конкурентной девальвации, а курс юаня определяется спросом и предложением на рынке с минимальным вмешательством.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай европа
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