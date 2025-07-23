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Олег Артюков

Германия и Франция готовят жёсткие меры против США

3:17
Экономика

Германия и Франция активизируют дипломатические усилия в рамках Евросоюза, стремясь выработать жёсткую и консолидированную ответную стратегию против торговой политики США.

Флаг Европейского Союза
Фото: commons.wikimedia.org by GrandCelinien, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Европейского Союза

Обе страны настаивают на том, чтобы ЕС начал применять более агрессивные инструменты давления в ответ на действия Вашингтона, сообщает Financial Times.

Берлин и Париж добиваются от Брюсселя задействования механизма ACI (Anti-Coercion Instrument — инструмент противодействия принуждению), который предусматривает возможность введения ответных мер против стран, использующих экономическое давление в политических целях.

Среди возможных мер — повышение тарифов, ограничения на инвестиции, экспортный контроль, а также запреты на участие в государственных закупках. Инициирование процедуры ACI приведёт сначала к расследованию, а не к немедленным санкциям, что сохраняет пространство для дипломатии.

Долгое время Германия не высказывалась в поддержку использования ACI, но в условиях обострения торговой напряженности с США изменила свою позицию и теперь выступает в унисон с Францией.

Канцлер Фридрих Мерц и президент Эмманюэль Макрон проводят переговоры в Берлине, укрепляя франко-германский альянс в вопросах торговой политики. Этот альянс становится особенно важным на фоне угрозы введения США новых, 30-процентных пошлин на продукцию из ЕС уже с 1 августа, что может нанести серьёзный удар по европейскому экспорту, особенно промышленному сектору Германии и агропромышленному сектору Франции.

Скептицизм по поводу применения ACI сохраняется внутри самого Евросоюза: по словам одного из европейских дипломатов, существует "молчаливое большинство", опасающееся, что использование этого инструмента в условиях нестабильной мировой экономики может спровоцировать "торговую войну" с непредсказуемыми последствиями.

Тем не менее, после угрозы новых американских пошлин настроения внутри ЕС начали меняться — всё больше стран склоняются к необходимости ответных действий.

Можно отметить несколько важных тенденций. Торговый протекционизм становится все более выраженной чертой внешнеэкономической политики США.

ЕС, в свою очередь, пытается отойти от прежней тактики сдержанности и усилить свою позицию как самостоятельного экономического игрока, способного к жёстким ответным мерам.

Инструмент ACI, ранее воспринимаемый как символический жест, пытаются превратить в реальный рычаг давления. Франко-германская координация по этому вопросу демонстрирует попытку сформировать единый европейский фронт перед лицом внешнего давления.

В то же время внутренняя дискуссия в Евросоюзе отражает сложность нахождения баланса между защитой интересов и сохранением глобальной стабильности.

Поддержка или сопротивление инициативе ACI станет важным индикатором того, насколько ЕС готов трансформироваться в более активного и автономного участника глобальной экономической политики.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы франция германия торговля экономика
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