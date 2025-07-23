Саммиту Китай — Евросоюз предрекли полный провал

Саммит Китая и Евросоюза, намеченный на 24 июля в Пекине, уже до своего начала оценивается рядом экспертов и аналитиков как малопродуктивное мероприятие с ограниченными перспективами для достижения конкретных договорённостей.

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Участники встречи вряд ли смогут продемонстрировать прогресс в ключевых направлениях — экономике, внешней политике и климате. Отсутствие совместного заявления по итогам саммита, о чём уже сообщается, символизирует глубокий кризис в стратегическом диалоге между двумя сторонами, говорится в материале издания Politico.

Основной проблемой, подчеркивают аналитики, остаётся отсутствие общего подхода к глобальным вызовам, таким как конфликт на Украине, торговые барьеры и климатическая политика. ЕС и КНР сохраняют принципиально разные позиции по этим вопросам, что делает любые попытки выработать согласованную повестку крайне затруднительными.

Саммит, скорее всего, сведётся к обмену диаметрально противоположными мнениями по этим темам, что только усилит ощущение стратегической фрагментации между Европой и Китаем.

Аналитики также обращают внимание на то, что встреча не затронет ряд острых экономических вопросов, таких как проблема китайского перепроизводства, рост экспортного контроля, а также введённые или потенциальные торговые пошлины. Игнорирование этих тем может быть воспринято как признак слабости со стороны Брюсселя или его неспособности выработать скоординирированную и прагматичную политику в отношении Китая.

Подобная пассивность, по мнению старшего научного сотрудника аналитического центра Bruegel Алисии Гарсии-Эрреро, может быть истолкована Пекином как отсутствие готовности ЕС отстаивать свои экономические интересы, что приведёт к дальнейшему дисбалансу в двусторонней торговле.

Свою оценку ситуации даёт и управляющий директор по Европе консалтинговой компании Eurasia Group Муджтаба Рахман. Он подчёркивает, что данный саммит вряд ли способен изменить долгосрочную тенденцию к усилению конфронтации между ЕС и КНР.

Даже наличие определённых общих интересов, таких как противодействие протекционистским инициативам со стороны США, в частности возможным мерам Дональда Трампа, не компенсирует растущее недоверие и структурные противоречия между Пекином и Брюсселем.

В предстоящем саммите примут участие ключевые политические фигуры: председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Госсовета КНР Ли Цян, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта. Однако даже столь высокий уровень представительства, судя по прогнозам, не обеспечит серьёзного дипломатического прорыва.

Таким образом, саммит 24 июля рискует стать не столько площадкой для согласования стратегических позиций, сколько демонстрацией глубины разногласий между двумя глобальными центрами силы.

Это может иметь долгосрочные последствия для мировой геополитики и структуры международной торговли, особенно на фоне растущей глобальной напряжённости и усиливающейся роли стран Глобального Юга.