В Германии назвали ядом для экономики страны отказ от российских энергоресурсов

Решение властей Германии отказаться от импорта российских энергоносителей стало существенным ударом по немецкой экономике, последствия которого ощущаются до сих пор.

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Об этом заявил ТАСС Торстен Полляйт почётный профессор экономики Университета Байройта и бывший главный экономист компании Degussa Goldhandel Торстен Полляйт.

По его оценке, с момента введения энергетического эмбарго Германия фактически пребывает в состоянии экономической рецессии, продолжительной и глубокой, какой не наблюдалось со времён послевоенного восстановления — с 1948 года.

Ключевой фактор ухудшения экономической ситуации эксперт видит во внутренних политических решениях, в частности — в резком отказе от российских нефти и газа.

Это привело к росту цен на энергоносители внутри страны, что, по мнению Полляйта, действует на экономику как яд: подрывает конкурентоспособность немецкой промышленности, увеличивает издержки производства и снижает доступность энергии как для бизнеса, так и для домохозяйств. В результате страна сталкивается с деиндустриализацией, снижением инвестиций и ростом социальной напряжённости.

Политика энергоперехода, нацеленная на отказ от ископаемого топлива и широкое внедрение возобновляемых источников энергии, оказалась недостаточно продуманной и гибкой. Хотя курс на развитие ветро- и солнечной энергетики в теории направлен на устойчивое развитие, его реализация натолкнулась на серьёзные инфраструктурные, климатические и экономические ограничения.

Так, по данным немецкой газеты Bild, в правительственных и промышленных кругах Германии усиливаются сомнения в эффективности курса на безоглядное строительство ветропарков и солнечных установок. Возникают риски нехватки электроэнергии уже в ближайшие годы, особенно в пиковые периоды потребления.

Критики существующей политики, включая представителей бизнеса и научного сообщества, указывают на недальновидность решений немецкого руководства. Несмотря на протестные настроения в обществе и растущие сомнения в целесообразности жёсткой энергополитики, власти продолжают следовать ранее выбранному курсу.

Между тем, игнорирование "голосов разума", как выражается Полляйт, может ещё больше усугубить экономическую нестабильность.

Ситуация в Германии яркий пример того, как политически мотивированные решения в сфере энергетики могут иметь далеко идущие последствия для промышленной и макроэкономической стабильности.

Энергетическая безопасность напрямую связана с экономическим ростом и социальной стабильностью, и любая стратегическая ошибка в этой области неизбежно влечёт за собой широкий спектр негативных последствий.

Германия, пытаясь продемонстрировать политическую независимость и климатическую приверженность, рискует утратить основу своей промышленной мощи, которая десятилетиями была двигателем всей европейской экономики.