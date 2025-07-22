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Олег Артюков

В Германии назвали ядом для экономики страны отказ от российских энергоресурсов

Экономика

Решение властей Германии отказаться от импорта российских энергоносителей стало существенным ударом по немецкой экономике, последствия которого ощущаются до сих пор.

Газовое оборудование
Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовое оборудование

Об этом заявил ТАСС Торстен Полляйт почётный профессор экономики Университета Байройта и бывший главный экономист компании Degussa Goldhandel Торстен Полляйт.

По его оценке, с момента введения энергетического эмбарго Германия фактически пребывает в состоянии экономической рецессии, продолжительной и глубокой, какой не наблюдалось со времён послевоенного восстановления — с 1948 года.

Ключевой фактор ухудшения экономической ситуации эксперт видит во внутренних политических решениях, в частности — в резком отказе от российских нефти и газа.

Это привело к росту цен на энергоносители внутри страны, что, по мнению Полляйта, действует на экономику как яд: подрывает конкурентоспособность немецкой промышленности, увеличивает издержки производства и снижает доступность энергии как для бизнеса, так и для домохозяйств. В результате страна сталкивается с деиндустриализацией, снижением инвестиций и ростом социальной напряжённости.

Политика энергоперехода, нацеленная на отказ от ископаемого топлива и широкое внедрение возобновляемых источников энергии, оказалась недостаточно продуманной и гибкой. Хотя курс на развитие ветро- и солнечной энергетики в теории направлен на устойчивое развитие, его реализация натолкнулась на серьёзные инфраструктурные, климатические и экономические ограничения.

Так, по данным немецкой газеты Bild, в правительственных и промышленных кругах Германии усиливаются сомнения в эффективности курса на безоглядное строительство ветропарков и солнечных установок. Возникают риски нехватки электроэнергии уже в ближайшие годы, особенно в пиковые периоды потребления.

Критики существующей политики, включая представителей бизнеса и научного сообщества, указывают на недальновидность решений немецкого руководства. Несмотря на протестные настроения в обществе и растущие сомнения в целесообразности жёсткой энергополитики, власти продолжают следовать ранее выбранному курсу.

Между тем, игнорирование "голосов разума", как выражается Полляйт, может ещё больше усугубить экономическую нестабильность.

Ситуация в Германии яркий пример того, как политически мотивированные решения в сфере энергетики могут иметь далеко идущие последствия для промышленной и макроэкономической стабильности.

Энергетическая безопасность напрямую связана с экономическим ростом и социальной стабильностью, и любая стратегическая ошибка в этой области неизбежно влечёт за собой широкий спектр негативных последствий.

Германия, пытаясь продемонстрировать политическую независимость и климатическую приверженность, рискует утратить основу своей промышленной мощи, которая десятилетиями была двигателем всей европейской экономики.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы германия энергетика
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