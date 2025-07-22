Китай обошёл ЕС в разработке новых лекарств

Китай стремительно укрепляет свои позиции на глобальном фармацевтическом рынке, активно развивая инновационные препараты, включая лекарства от рака и средства для снижения веса.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenA is licensed under Free for commercial use Лекарства

По данным Bloomberg, число новых китайских медикаментов, находящихся на стадии разработки, превысило 1250. То есть Китай опередил Евросоюз и приближается к США, где таких препаратов насчитывается около 1440.

Эти показатели указывают на значительный прогресс биотехнологической отрасли КНР и амбиции страны стать мировым лидером в области здравоохранения.

Рост активности в фармацевтическом секторе Китая становится новой ареной глобального технологического соперничества наряду с искусственным интеллектом и производством электромобилей.

Американские и европейские регулирующие органы — Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) — всё чаще предоставляют китайским препаратам статус ускоренного рассмотрения.

В 2024 году 33 таких препарата получили подобное одобрение, что говорит о росте доверия к качеству и инновационности китайской продукции. Для сравнения, в предыдущие годы этот показатель был значительно ниже, что свидетельствует о заметной трансформации восприятия китайских разработок на Западе.

Наиболее показательные успехи Китая связаны с разработкой новых методов терапии, особенно в области онкологии. Яркий пример — клеточная терапия для лечения рака крови от компании Legend Biotech Corp., которая реализуется на международном рынке в партнёрстве с Johnson & Johnson.

Другой значимый проект — препарат Ivonescimab, созданный компаниями Akeso и Summit, который в клинических испытаниях 2024 года продемонстрировал более высокую эффективность по сравнению с мировым бестселлером Keytruda от Merck, снизив риск прогрессирования заболевания или смерти на 49 процентов.

Keytruda, принесшая Merck 29,5 миллиардов долларов в 2024 году, остаётся самым продаваемым онкологическим препаратом в мире, что подчеркивает масштабы вызова, который бросают китайские аналоги.

Интерес мировых фармацевтических гигантов к китайским инновациям подтверждается растущим числом сделок и инвестиций.

Так, Pfizer заключила предварительное соглашение на сумму 1,2 миллиарда долларов с компанией 3SBio Inc. по поводу перспективного онкологического препарата, сопоставимого с разработками Akeso.

К подобной стратегии прибегли и другие крупные игроки, включая Merck, AstraZeneca и Roche, которые активно приобретают китайские активы и лицензии, стремясь обеспечить себе доступ к растущему пулу фармацевтических технологий из Китая.

Этот тренд свидетельствует о глубокой трансформации фармрынка: Китай уже не просто производственная площадка для дженериков, а полноценный инновационный центр с амбициями изменить расстановку сил в глобальной индустрии.

Китайские компании нацелены на создание конкурентных альтернатив самым доходным препаратам мира, включая Ozempic от Novo Nordisk, популярное средство для лечения диабета и ожирения.

Если ранее такие усилия воспринимались как догоняющая стратегия, то сегодня КНР демонстрирует признаки выхода в лидеры, сочетая мощную государственную поддержку, высокотехнологичную базу и стратегическое партнерство с международными корпорациями.

Таким образом, биофармацевтический сектор Китая переживает этап качественного роста, превращаясь в стратегически важный инструмент влияния в условиях глобального технологического соперничества.

Успешное продвижение китайских разработок на международные рынки не только усиливает позиции страны в сфере здравоохранения, но и формирует новые геоэкономические балансы в наукоёмких отраслях.