Словакия намерена полностью перейти на российский газ

Словакия рассматривает возможность увеличения объёмов импорта российского природного газа в среднесрочной перспективе, опираясь на изменения в европейском регулировании и собственные экономические интересы.

Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Газовые трубы

Национальная энергетическая компания Slovensky plynarensky priemysel (SPP) планирует к 2026 году обеспечить полное покрытие внутреннего спроса на природный газ за счёт поставок из России, сообщает Bloomberg.

Основанием для реализации этих намерений служат ожидаемые изменения в политике Евросоюза: с января 2026 года вступает в силу запрет на краткосрочные (спотовые) закупки российского газа.

Эти ограничения освободят часть пропускной способности существующих газотранспортных маршрутов, что, в свою очередь, даст преимущество компаниям с долгосрочными контрактами.

В частности, SPP имеет действующее соглашение с "Газпромом" до 2034 года. Таким образом, компания сможет увеличить объёмы закупок по уже существующим условиям, не нарушая новых санкционных норм.

Кроме того, Словакия, как и Венгрия, получила от Евросоюза особый переходный статус, позволяющий продолжать выполнение ранее заключенных долгосрочных договоров с российскими поставщиками.

Это свидетельствует о признании Брюсселем специфики энергобаланса некоторых стран Восточной Европы, которые в краткосрочной перспективе не могут быстро отказаться от российских энергоносителей без существенного ущерба для своей экономики.

Экономическая составляющая в данном вопросе выходит на первый план. По заявлению представителей SPP, российский газ остается наиболее рентабельным вариантом ввиду его стоимости и логистических преимуществ. Суточный спрос на газ в Словакии составляет около восьми миллионов кубометров, и компания выражает готовность закрыть этот объём исключительно за счёт поставок из РФ.

Позиция словацкого правительства в вопросе энергетической зависимости от России также отличается от линии большинства стран ЕС. Братислава последовательно критикует идею полного отказа от российских энергоресурсов, аргументируя это высокой степенью риска для внутренней экономики, особенно в условиях ограниченных альтернатив.

Ранее Словакия выступала против прекращения транзита через Украину, а также блокировала 18-й пакет антироссийских санкций до получения от Еврокомиссии гарантий стабильности поставок и ценовых компенсаций в случае дефицита.

В настоящее время газ поступает в страну через "Турецкий поток", однако этот маршрут покрывает менее половины от общего объёма необходимого импорта.

На фоне постепенного ужесточения европейских санкций против России, Словакия демонстрирует прагматичный подход к обеспечению своей энергетической безопасности. Внутренний интерес страны — сохранить стабильные и доступные источники энергоснабжения — вступает в противоречие с идеологически мотивированной политикой ЕС.

Это противоречие превращается в предмет сложных переговоров между Братиславой и Брюсселем, в которых Словакия стремится отстоять право на энергетический суверенитет и гибкость в выборе поставщиков.

Таким образом, стратегия Словакии иллюстрирует один из наиболее острых вызовов для ЕС: поиск баланса между геополитическими целями и реальными потребностями стран-членов в устойчивом и экономически оправданном энергоснабжении.