В Германии сочли невозможной торговую сделку с США

4:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

На фоне обострения торговых разногласий между США и Евросоюзом, Германия смещает акценты своей внешнеторговой политики и ужесточает риторику в отношении Соединённых Штатов.

Фото: flickr.com by Paul Korecky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бундестаг

Поводом для изменения курса стали новые, значительно более жёсткие условия, выдвинутые американской стороной в рамках продолжающихся переговоров о торговом соглашении. Немецкие власти больше не считают вероятным успешное завершение сделки, а вместо этого рассматривают возможность ответных мер, отмечается в материале The Wall Street Journal.

Администрация президента США Дональда Трампа резко изменила переговорную позицию, потребовав введения минимальных тарифов на европейские товары в размере от 15 до 20 процентов.

Кроме того, Вашингтон отверг предложение ЕС по снижению пошлин на автомобили и выразил готовность сохранить текущие 25-процентные тарифы, даже в случае подписания соглашения. Этот шаг стал особенно чувствительным для Германии, учитывая её зависимость от экспорта автомобилей в США.

Ранее Берлин придерживался умеренной линии и выступал за компромисс с американской стороной. Однако в свете новых требований со стороны Вашингтона даже те немецкие чиновники, которые ранее активно продвигали идею скорейшего заключения соглашения, пришли к выводу, что перспективы договорённости крайне туманны.

Первоначально в Берлине расценивали агрессивное письмо Дональда Трампа с угрозой введения 30-процентных пошлин как элемент тактического давления. Однако в дальнейшем немецкое руководство пришло к выводу, что речь идёт о системной смене подхода США к внешнеэкономическим отношениям.

Теперь Германия, поддерживаемая Францией и другими государствами ЕС, настаивает на более жёстком ответе. По данным Wall Street Journal, в Евросоюзе обсуждаются конкретные шаги, включая введение новых пошлин, сборов, а также возможные ограничения на цифровые услуги американских компаний и ограничение их доступа к рынку госзакупок в ЕС. Еврокомиссия уже работает над подготовкой этих мер, которые будут активированы в случае, если сделка с США не будет достигнута до 1 августа.

Одновременно ЕС продолжает демонстрировать приверженность переговорному процессу и готовность к достижению компромисса. До обозначенного срока никаких практических шагов по введению ответных мер предприниматься не будет.

Однако всё более агрессивная риторика, исходящая от отдельных высокопоставленных немецких чиновников, указывает на сдвиг в сторону конфронтационного сценария. Один из неназванных источников заявил в беседе с журналистами, что "если США хотят торговой войны, они её получат".

Несмотря на это, канцлер ФРГ Фридрих Мерц 9 июля выразил осторожный оптимизм в отношении возможного достижения соглашения между ЕС и США. Однако даже этот сдержанный комментарий был дан на фоне явного роста напряжённости и стратегической переоценки экономических рисков со стороны Берлина.

Эскалация торговых разногласий между США и ЕС, особенно в контексте немецко-американских экономических отношений, свидетельствует о серьёзном кризисе доверия между двумя крупнейшими экономическими блоками Запада.

Германия традиционно ориентировалась на партнёрство с США как на основу своей внешнеторговой стратегии. Однако действия администрации Трампа всё чаще расцениваются в Берлине как проявление протекционизма и пренебрежения нормами многосторонней торговли.

Усиление давления на ЕС по автомобильному сектору — ключевому элементу германского экспорта — выглядит как целенаправленный шаг к ослаблению позиций европейских производителей на американском рынке. В этом контексте подготовка Евросоюзом новых ответных мер выглядит не просто как акт самозащиты, но и как сигнал готовности к более системному пересмотру экономических отношений с США.