В Евросоюзе выступили против технологического суверенитета от компаний США

4:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Некоторые государства Евросоюза выражают обеспокоенность инициативами, направленными на усиление технологического суверенитета ЕС, особенно если это предполагает ограничение влияния американских IT-компаний.

Фото: pixabay.com by By Lalmch from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Компьютер

Источником напряжённости является не только экономическая зависимость от США в технологической сфере, но и текущий политико-экономический контекст: продолжающиеся переговоры по торговым пошлинам, а также стратегическая роль США в поддержке Украины.

Часть европейских политиков считает, что активное продвижение политики технологической независимости может усугубить отношения с Вашингтоном в чувствительный момент, говорится в материале британского издания Financial Times.

Скептики внутри ЕС опасаются, что резкие меры в отношении американских корпораций могут быть восприняты как враждебный шаг и создать новые разногласия между Брюсселем и Вашингтоном.

Это особенно критично на фоне напряжённых переговоров по вопросам торговли и логистических цепочек, а также на фоне зависимости Европы от военной и финансовой поддержки США в контексте украинского кризиса.

Другими словами, технологический суверенитет сталкивается с геополитическими реалиями, в которых Евросоюз не готов потерять стратегического партнёра.

Тем не менее внутри ЕС усиливается обсуждение протекционистских мер, направленных на укрепление внутреннего технологического потенциала. Инициативы предполагают создание механизмов поддержки европейских IT-компаний, особенно в сфере государственных закупок, при этом соблюдая нормы Всемирной торговой организации.

Одним из сторонников такого курса является заместитель председателя Еврокомиссии Стефан Сежурне. Он подчёркивает, что зависимость Европы от американских технологических решений достигла критической отметки, и предлагает начать с приоритетной поддержки европейских участников в конкурсах на поставку цифровых решений для госсектора.

Параллельно с этим крупные американские технологические корпорации активизируют свою деятельность на европейском рынке. Amazon, например, анонсировала внедрение инфраструктуры Sovereign Cloud — облачных сервисов, локализованных в пределах ЕС, обеспечивающих соответствие европейским стандартам хранения и обработки данных.

Этот шаг можно расценивать как попытку адаптироваться к требованиям локализации и сохранить присутствие в условиях потенциального ужесточения регулирования.

Microsoft, в свою очередь, заявляет о готовности защищать права своих европейских клиентов в суде, если новые регуляторные инициативы будут ущемлять интересы компании и её пользователей.

Противоречие между стремлением к технологической автономии и сохранением стратегического партнёрства с США иллюстрирует структурное напряжение в архитектуре современной глобализации.

Евросоюз, несмотря на амбиции в цифровом суверенитете, остаётся глубоко интегрированным в трансатлантические технологические и экономические цепочки. Попытки создания "европейского щита" в сфере ИТ напоминают прежние инициативы, как, например, проект GAIA-X, который также должен был стать ответом на доминирование американских облачных платформ, но натолкнулся на трудности согласования внутри ЕС.

С политической точки зрения, продвижение технологического суверенитета может усилить внутреннюю консолидацию ЕС, особенно среди стран, обеспокоенных утечкой данных, влиянием Big Tech и кибербезопасностью. Однако без единой позиции внутри самого союза, а также без чёткого плана по замещению американских решений европейскими аналогами, эта политика рискует остаться декларативной.

Кроме того, действия таких компаний, как Amazon и Microsoft, свидетельствуют о высокой степени адаптивности американского технологического сектора.

Вместо прямого конфликта они предлагают компромиссные решения — например, создание локализованных облачных сервисов или юридическую защиту интересов европейских клиентов, что снижает остроту конфликта и делает возможной коэволюцию, а не разрыв.

В итоге, европейская дилемма — это поиск баланса между технологической независимостью, экономической рациональностью и политической стабильностью.