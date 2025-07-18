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Олег Артюков

Торговля между Россией и Азербайджаном продолжает расти

2:49
Экономика

В первом полугодии 2025 года объём торгового оборота между Россией и Азербайджаном превысил 2,5 миллиарда долларов, что свидетельствует о росте на 16,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Эти данные опубликованы Государственным таможенным комитетом Азербайджана.

Томаты
Фото: commons.wikimedia.org by Mike Goad, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Томаты

Согласно официальной статистике, за шесть месяцев 2024 года объем взаимной торговли составлял около 2,16 миллиарда долларов, а к середине 2025 года эта цифра достигла 2,52 миллиарда, сообщает РИА "Новости".

Таким образом, на российское направление приходится 10,33 процента от общего внешнеторгового оборота Азербайджана. Россия продолжает удерживать третью позицию в списке ключевых внешнеторговых партнеров Азербайджана, уступая только Италии и Турции.

Рост товарооборота между Азербайджаном и Россией может быть обусловлен несколькими факторами. Во-первых, продолжающееся развитие логистических и энергетических проектов в рамках Евразийского региона, включая коридоры "Север — Юг", содействует увеличению торговой активности.

Во-вторых, усиливающаяся экономическая кооперация на фоне геополитических изменений и частичная переориентация товарных потоков после санкционного давления на Россию способствует росту спроса на продукцию из стран ближнего зарубежья, включая Азербайджан.

Кроме того, стоит отметить укрепление азербайджанского экспортного сектора, включая поставки продовольствия, нефти и нефтепродуктов, а также рост импорта машиностроительной и сельскохозяйственной продукции из России.

Существенное влияние оказывают также благоприятные условия торговых соглашений и двусторонние межправительственные договоренности, направленные на расширение сотрудничества в сфере транспорта, энергетики и сельского хозяйства.

На фоне динамики роста товарооборота Россия закрепляет за собой важную роль в экономической стратегии Азербайджана, особенно в контексте диверсификации внешнеэкономических связей и снижения зависимости от западных рынков.

Стоит заметить, что в вышеприведённой статистике не учтено влияние недавнего обострения отношений между Россией и Азербайджаном по инициативе Баку.

В Азербайджане заявляли и приостановке сотрудничества по некоторым проектам. Как это скажется на динамике торговых отношений между двумя странами можно будет судить по итогам года.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы рынок импорт торговля азербайджан
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