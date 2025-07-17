Еврокомиссия теряет контроль: Мальта решила, что может отстаивать национальные интересы

Возвращение российской нефти: Греция и Мальта как ключевые игроки

3:49 Your browser does not support the audio element. Экономика Сырье

Мальта посмотрела на Словакию и обеспокоилась тем, что много потеряет, если одобрит 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза.

Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Нефтяной танкер Павел Черныш

Мальта забеспокоилась о своих национальных интересах

Мальта не заблокировала пакет, но высказала своё мнение. Если бы она "пискнула" год назад, её бы сразу задавили, или она бы даже не попробовала, но сегодня многие в ЕС одобряют порыв Мальты, которая защищает свои национальные интересы. Дело в том, что пакет предусматривает снижение потолка цены на российскую нефть, а Мальта предоставляет свой флаг многим судовладельцам, которые сегодня вполне официально возят российскую нефть с санкционным потолком 60 долларов за баррель. Ужесточение санкций побудит их пересмотреть свои решения о регистрации, а значит страна потеряет доходы.

Также опомнилась Греция, которая, согласно сайту Windward Maritime AI, возобновила перевозки российской нефти. В июне греческие судовладельцы перевезли 37% российской нефти и нефтепродуктов, и они тоже уверяют, что возят легально с соблюдением потолка цены. Несомненно, таковы же будут их оценки при любом потолке — Европейская комиссия предложила установить лимит на уровне 15% ниже средней цены на нефть за предыдущие три месяца, сейчас это 47 долларов за баррель. Много можно накрутить в контрактах на эти 47 долларов — от консалтинговых услуг до обслуживания в портах, включая лоцманскую службу.

Словакию поддерживают во многих столицах Европы

Если же говорить о Словакии, то Братислава отказалась поддержать законопроект по постепенному отказу от российского газа в любой форме — СПГ и трубопроводного, с 2027 года. У Словакии контракт с "Газпромом" до 2034 года по принципу "бери или плати", в ином случае её компании заплатят "Газпрому" неустойку в 16 млрд евро. Словакия согласна на компенсации от ЕС на эту сумму, но пока не договорились.

Многие европейские страны, включая Бельгию, Германию, Испанию, Италию, Францию, Португалию, Нидерланды, закупают российский газ в промышленных масштабах. Согласно данным Eurostat, за первые пять месяцев 2025 года Европейский союз потратил около 6,5 млрд евро на закупки российского природного газа, как по трубопроводу, так и в сжиженном виде, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Российские энергоресурсы пойдут в Японию

Многие в ЕС спрашивают себя, а почему мы должны фиксировать убытки, если США при Дональде Трампе фиксируют прибыли, продавая нам свои энергоносители намного дороже россиян. Поэтому за Мальтой, Грецией, Словакией осмелеют и другие, и начнут отказываться или игнорировать антироссийские санкции ради получения прибыли. Тем более, что нет смысла устанавливать новый потолок цены на нефть и запрещать поставки газа, если это не поддержат США, а пока такого желания у Вашингтона нет.

Брюссельской бюрократии будет всё тяжелее находить консенсус на политически мотивированные санкции ещё и потому, что Россия найдёт способ продать свои энергоносители другим странам, которые будут выигрывать конкурентную борьбу у ЕС. Например, в прошлом месяце впервые с февраля 2023 года завод Taiyo Oil закупил партию 70 тыс. тонн нефти сахалинского проекта "по просьбе правительства Японии".

Уточнения

Ма́льта — островное государство в Средиземном море, на Мальтийском архипелаге. Государство состоит из архипелага между Италией и Ливией и часто считается частью Южной Европы.



