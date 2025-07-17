Еврокомиссия теряет контроль: Мальта решила, что может отстаивать национальные интересы

Мальта посмотрела на Словакию и обеспокоилась тем, что много потеряет, если одобрит 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза.
Мальта не заблокировала пакет, но высказала своё мнение. Если бы она "пискнула" год назад, её бы сразу задавили, или она бы даже не попробовала, но сегодня многие в ЕС одобряют порыв Мальты, которая защищает свои национальные интересы. Дело в том, что пакет предусматривает снижение потолка цены на российскую нефть, а Мальта предоставляет свой флаг многим судовладельцам, которые сегодня вполне официально возят российскую нефть с санкционным потолком 60 долларов за баррель. Ужесточение санкций побудит их пересмотреть свои решения о регистрации, а значит страна потеряет доходы.
Также опомнилась Греция, которая, согласно сайту Windward Maritime AI, возобновила перевозки российской нефти. В июне греческие судовладельцы перевезли 37% российской нефти и нефтепродуктов, и они тоже уверяют, что возят легально с соблюдением потолка цены. Несомненно, таковы же будут их оценки при любом потолке — Европейская комиссия предложила установить лимит на уровне 15% ниже средней цены на нефть за предыдущие три месяца, сейчас это 47 долларов за баррель. Много можно накрутить в контрактах на эти 47 долларов — от консалтинговых услуг до обслуживания в портах, включая лоцманскую службу.
Если же говорить о Словакии, то Братислава отказалась поддержать законопроект по постепенному отказу от российского газа в любой форме — СПГ и трубопроводного, с 2027 года. У Словакии контракт с "Газпромом" до 2034 года по принципу "бери или плати", в ином случае её компании заплатят "Газпрому" неустойку в 16 млрд евро. Словакия согласна на компенсации от ЕС на эту сумму, но пока не договорились.
Многие европейские страны, включая Бельгию, Германию, Испанию, Италию, Францию, Португалию, Нидерланды, закупают российский газ в промышленных масштабах. Согласно данным Eurostat, за первые пять месяцев 2025 года Европейский союз потратил около 6,5 млрд евро на закупки российского природного газа, как по трубопроводу, так и в сжиженном виде, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Многие в ЕС спрашивают себя, а почему мы должны фиксировать убытки, если США при Дональде Трампе фиксируют прибыли, продавая нам свои энергоносители намного дороже россиян. Поэтому за Мальтой, Грецией, Словакией осмелеют и другие, и начнут отказываться или игнорировать антироссийские санкции ради получения прибыли. Тем более, что нет смысла устанавливать новый потолок цены на нефть и запрещать поставки газа, если это не поддержат США, а пока такого желания у Вашингтона нет.
Брюссельской бюрократии будет всё тяжелее находить консенсус на политически мотивированные санкции ещё и потому, что Россия найдёт способ продать свои энергоносители другим странам, которые будут выигрывать конкурентную борьбу у ЕС. Например, в прошлом месяце впервые с февраля 2023 года завод Taiyo Oil закупил партию 70 тыс. тонн нефти сахалинского проекта "по просьбе правительства Японии".
Ма́льта — островное государство в Средиземном море, на Мальтийском архипелаге. Государство состоит из архипелага между Италией и Ливией и часто считается частью Южной Европы.
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