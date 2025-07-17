Гендиректор De Beers предупредил об обесценивании синтетических алмазов

3:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Гендиректор международной алмазодобывающей компании De Beers Эл Кук обеспокоен в связи с увеличением популярности синтетических алмазов.

Фото: Wikipedia by Fatimazt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алмаз

Он отметил, что покупатели, приобретшие лабораторно выращенные бриллианты по высокой цене, сталкиваются с их стремительным обесцениванием. Кук считает, что вокруг синтетических камней складывается ситуация, похожая на масштабную аферу, говорится в материале The Wall Street Journal.

Синтетические алмазы, несмотря на идентичность с природными по химическому составу, твёрдости и блеску, производятся в лабораторных условиях в ускоренном темпе — на это уходит всего несколько недель.

В 2024 году компания De Beers прекратила выпуск ювелирных украшений с искусственными алмазами под брендом Lightbox. В феврале следующего года она начала продажу устройства, позволяющего за несколько секунд определить происхождение камня — природное или искусственное.

Эл Кук прогнозирует снижение ценности синтетических алмазов. Потребители могут начать воспринимать их как недорогие имитации вроде фианита или муассанита, несмотря на то, что последние отличаются химическим составом и легче распознаются как подделки.

Кроме того, усиленное проникновение синтетических камней на рынок, по мнению аналитиков, способно повлиять на стоимость как лабораторно выращенных, так и природных бриллиантов.

На данный момент цена натурального алмаза примерно в пять раз превышает стоимость синтетического. Однако ранее, еще девять лет назад, разница была значительно меньше — около одной тысячи долларов.

По данным независимого аналитика Пола Зимниски из Нью-Джерси, розничная цена синтетического алмаза весом в один карат снизилась на 86 процентов с 2016 года, достигнув уровня около 745 долларов. Для сравнения, аналогичный по весу природный алмаз подешевел на 40 процентов, до 3925 долларов.

На стоимость драгоценных камней также оказывает влияние нестабильность на мировом рынке, связанная с неопределённостью вокруг торговой политики США и возможными изменениями в структуре импортных пошлин.

По оценке Пола Зимниски, около 20 процентов всех проданных в мире ювелирных изделий сейчас содержат синтетические бриллианты.

В ответ на эту тенденцию многие ювелирные бренды пересматривают свои маркетинговые стратегии, переходя к использованию искусственно выращенных камней.

В частности, датская компания Pandora ещё в 2021 году объявила о переходе исключительно на синтетические алмазы, объясняя это более экологичным производственным процессом по сравнению с добычей природных алмазов.

Гендиректор Pandora Александр Ласик сравнил происходящие изменения с историческим переходом от лошадей и экипажей к автомобилям, подчеркнув неизбежность прогресса.