Европа заплатит больше: названы последствия отказа ЕС от российских удобрений

3:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Полный отказ Европы от российских удобрений в течение трёх лет, как ожидается, приведёт к значительному снижению урожайности и росту цен на них, заявил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фермер с ящиком клубники

Это может привести к удорожанию удобрений на 20-30 процентов, что подтверждается прецедентом в США, где пошлины уже вызвали схожее повышение цен, привёл Гурьев пример.

Европейские страны в настоящее время импортируют 17 миллионов тонн удобрений, из которых 5,5 миллиона тонн приходится на российские минеральные удобрения.

Отказ от такого объёма поставок, особенно учитывая, что Европа уже имеет одни из самых высоких в мире цен на удобрения, усугубит проблему. Прогнозируемый рост цен заставит европейских фермеров либо сокращать посевные площади, либо обращаться за государственными субсидиями для поддержания рентабельности, цитирует Гурьева ТАСС.

По его словам, предполагается, что решение о полном прекращении поставок российских удобрений в Европу уже принято на политическом уровне, несмотря на то, что российские удобрения часто позиционируются как одни из самых экологически чистых.

Этот шаг не только приведет к прямому росту цен на удобрения, но и вызовет увеличение логистических затрат из-за необходимости перестройки глобальных цепочек поставок и поиска альтернативных источников. Все эти дополнительные расходы в конечном итоге лягут на плечи европейских фермеров, которые и без того сталкиваются с высокими издержками производства.

Стоит заметить, что последствия такого радикального шага, как прекращения импорта в ЕС российских удобрений, будут многогранными.

Во-первых, рост цен на продовольствие в Европе неизбежен. Удорожание удобрений, являющихся ключевым компонентом в сельском хозяйстве, напрямую отразится на себестоимости производства сельскохозяйственных культур. Это, в свою очередь, приведет к увеличению розничных цен на продукты питания для конечного потребителя.

Во-вторых, снижение конкурентоспособности европейских фермеров на мировом рынке. С увеличением производственных издержек европейские сельхозпроизводители будут испытывать большее давление со стороны конкурентов из регионов с более низкими затратами на удобрения и логистику. Это может привести к сокращению экспорта европейской сельскохозяйственной продукции и увеличению импорта, что потенциально создаст дисбаланс в торговле.

В-третьих, потенциальное усиление зависимости от других поставщиков. Отказ от российских удобрений не означает, что Европа перестанет нуждаться в них. Напротив, это приведет к переориентации на другие рынки, что может создать новую зависимость и потенциальные риски в случае геополитических изменений или сбоев в поставках из новых источников.

В-четвёртых, влияние на экологическую устойчивость. Замена российских удобрений на менее "зелёные" альтернативы может оказать негативное воздействие на окружающую среду и противоречить заявленным европейским целям в области устойчивого развития.