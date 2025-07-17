Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Европа заплатит больше: названы последствия отказа ЕС от российских удобрений

3:26
Экономика

Полный отказ Европы от российских удобрений в течение трёх лет, как ожидается, приведёт к значительному снижению урожайности и росту цен на них, заявил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Фермер с ящиком клубники
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фермер с ящиком клубники

Это может привести к удорожанию удобрений на 20-30 процентов, что подтверждается прецедентом в США, где пошлины уже вызвали схожее повышение цен, привёл Гурьев пример.

Европейские страны в настоящее время импортируют 17 миллионов тонн удобрений, из которых 5,5 миллиона тонн приходится на российские минеральные удобрения.

Отказ от такого объёма поставок, особенно учитывая, что Европа уже имеет одни из самых высоких в мире цен на удобрения, усугубит проблему. Прогнозируемый рост цен заставит европейских фермеров либо сокращать посевные площади, либо обращаться за государственными субсидиями для поддержания рентабельности, цитирует Гурьева ТАСС.

По его словам, предполагается, что решение о полном прекращении поставок российских удобрений в Европу уже принято на политическом уровне, несмотря на то, что российские удобрения часто позиционируются как одни из самых экологически чистых.

Этот шаг не только приведет к прямому росту цен на удобрения, но и вызовет увеличение логистических затрат из-за необходимости перестройки глобальных цепочек поставок и поиска альтернативных источников. Все эти дополнительные расходы в конечном итоге лягут на плечи европейских фермеров, которые и без того сталкиваются с высокими издержками производства.

Стоит заметить, что последствия такого радикального шага, как прекращения импорта в ЕС российских удобрений, будут многогранными.

Во-первых, рост цен на продовольствие в Европе неизбежен. Удорожание удобрений, являющихся ключевым компонентом в сельском хозяйстве, напрямую отразится на себестоимости производства сельскохозяйственных культур. Это, в свою очередь, приведет к увеличению розничных цен на продукты питания для конечного потребителя.

Во-вторых, снижение конкурентоспособности европейских фермеров на мировом рынке. С увеличением производственных издержек европейские сельхозпроизводители будут испытывать большее давление со стороны конкурентов из регионов с более низкими затратами на удобрения и логистику. Это может привести к сокращению экспорта европейской сельскохозяйственной продукции и увеличению импорта, что потенциально создаст дисбаланс в торговле.

В-третьих, потенциальное усиление зависимости от других поставщиков. Отказ от российских удобрений не означает, что Европа перестанет нуждаться в них. Напротив, это приведет к переориентации на другие рынки, что может создать новую зависимость и потенциальные риски в случае геополитических изменений или сбоев в поставках из новых источников.

В-четвёртых, влияние на экологическую устойчивость. Замена российских удобрений на менее "зелёные" альтернативы может оказать негативное воздействие на окружающую среду и противоречить заявленным европейским целям в области устойчивого развития.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы европа экспорт удобрения сельское хозяйство
Новости Все >
В России назвали Трампа врагом России и русского мира
Антипсихолог Дунаев: как изменилась жизнь звезды Теста на беременность после ухода из кино
Льняные брюки и жилет стали популярным летним комплектом 2025 года
Рецепты вишнёвой наливки: на водке, коньяке и спирту
Почему декоративная крыса требует постоянного внимания — 7 важных фактов
Клематис Летний снег украсит дачу с июня по октябрь
82-летний Скорсезе получил актёрскую номинацию на Эмми: как он отреагировал
Куда исчезли 6,6 млрд рублей? Реконструкция аэропорта Магнитогорска задерживается
Учёные ЧГУ впервые применили агровольтаику для выращивания хмеля
Нутрициолог Попкова объяснила, почему подсолнечное масло подходит для жарки
Сейчас читают
Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой
Наука и техника
Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой Аудио 
Инструктор Фредерик Монтанье назвал страх главной причиной нападения медведя
Домашние животные
Инструктор Фредерик Монтанье назвал страх главной причиной нападения медведя Аудио 
Полезный завтрак за 15 минут: рецепт белковых блинов без глютена
Еда и рецепты
Полезный завтрак за 15 минут: рецепт белковых блинов без глютена Аудио 
Популярное
Не просто лёд, а пороховая бочка: под Антарктидой нашли то, что ускорит её исчезновение

Учёные составили самую точную карту подлёдного ландшафта Антарктиды — и обнаружили тревожные особенности, влияющие на устойчивость ледяного щита.

Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой
Лада Веста 2022–2024 годов почти не продаётся на вторичном рынке
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Как выживают те, кто встретил медведя: их действия противоречат всему, что подсказывает страх
Это открытие держали в секрете годами: на глубине нашли источник кислорода вне биологии
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Рождён королём, но обречён с рождения: почему львята редко доживают до первого года жизни
Они ловят змей и скрываются в норах: удивительный мир барханных котов
Что убивает рыбу в Нижегородской области: причины массового замора на реке Сундовик
Что убивает рыбу в Нижегородской области: причины массового замора на реке Сундовик
Последние материалы
Кабачок, тыква и фасоль: 7 выносливых культур для занятых дачников
Минобороны РФ заявило о подготовке Киевом провокации с аммиаком в ДНР
Что делать при перегреве двигателя на светофоре или в пробке — пошаговый план
Психолог Бенетт: справиться со страхом грозы проще, чем кажется
Праздничный салат с крабовыми палочками, кукурузой и яйцами
Филипп Киркоров вновь процитировал Пугачёву со сцены: реакция зала
Журова: Россия технически готова к проведению Олимпиады, но пока отстранена от МОК
ВВС США рассматривают расширение закупок стратегических бомбардировщиков B-21
Регулярное потребление клетчатки снижает риск запоров и воспалений
Джеймс Мэй отказался от пенсии из-за рекордной загрузки после ухода от Кларксона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.