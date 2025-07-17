Инвесторы не верят в заявления Трампа насчёт пошлин против России

4:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Международные инвесторы скептически относятся к заявлениям президента США Дональда Трампа о возможном введении жёстких вторичных санкций против России.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Санкции

Рынки не воспринимают эти угрозы как реалистичный сценарий, говорится в материале британского издания The Economist. Несмотря на теоретическую возможность Трампа ужесточить санкционный режим таким образом, чтобы серьёзно сократить нефтяные доходы Москвы, эксперты сомневаются в политической и экономической целесообразности подобных мер.

В материале отмечается, что реализация по-настоящему масштабных рестрикций способна спровоцировать рост цен на энергоносители на мировом рынке.

Такое развитие событий несет в себе риски инфляционного давления внутри самих Соединённых Штатов — прежде всего за счет удорожания топлива и логистики. Это противоречит внутренним экономическим интересам США и подрывает доверие к угрозам Трампа, особенно на фоне его осторожной политики в отношении других глобальных игроков, таких как Китай и Индия.

Отдельное внимание аналитики журнала уделяют структуре российского нефтяного экспорта: львиная его доля приходится именно на Индию и Китай. Таким образом, любые санкции, затрагивающие эти направления, потребуют от США либо одностороннего давления на данные страны, либо рискованной дипломатической эскалации.

Однако Белый дом, как подчеркивает издание, до сих пор проявлял осторожность в вопросах экономического противостояния с Китаем и стремился сохранить рабочие отношения с Индией. Это дополнительно ослабляет веру инвесторов в реальность угроз.

Кроме того, журнал ставит под сомнение эффективность и устойчивость новой договорённости между Вашингтоном и странами НАТО. По плану, европейские союзники США должны закупать американское вооружение для поддержки Украины. Однако The Economist указывает, что речь, скорее всего, идет о временной мере.

Европейские государства заинтересованы в получении отсрочки, которая позволит им увеличить собственные мощности по производству вооружений, а не в долгосрочной зависимости от американского ВПК.

Политическое заявление Трампа от 14 июля, в котором он анонсировал введение стопроцентных импортных пошлин против России и ее ключевых партнеров в случае отсутствия договоренностей по Украине в течение 50 дней, также воспринимается как элемент предвыборной риторики.

Трамп обозначил готовность продолжать поставки оружия Киеву, но с оговоркой, что финансирование этих поставок должно лечь на плечи европейских стран. Эта позиция укладывается в его давнюю линию на сокращение американских расходов в международных конфликтах и перекладывание бремени на союзников.

Скепсис инвесторов по отношению к угрозам Трампа связан не только с его политическим стилем, но и с общей усталостью рынков от санкционной риторики, не подкрепленной системной политикой. Вторичные санкции требуют сложной координации, глобального консенсуса и сопряжены с высокими геоэкономическими рисками.

На фоне усиливающегося раскола в западном лагере и укрепления экономических связей между странами Глобального Юга жёсткие меры против России могут оказаться малоэффективными, а для США — контрпродуктивными.

Кроме того, текущие угрозы вписываются в более широкую стратегию Трампа, ориентированную на внутреннюю аудиторию. Они скорее служат целям мобилизации электората в преддверии выборов, чем отражают реальную готовность к международной конфронтации.

В таком контексте рынки проявляют осторожный прагматизм, ориентируясь не на риторику, а на реальные политические и экономические действия.