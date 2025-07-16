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Любовь Степушова

Новый закон Лулы: Бразилия готовится к ответным мерам против мегатарифа США

Бразилия принимает закон о взаимности, отвечая на политически мотивированные тарифы Трампа
Экономика » Правила игры » Бизнес

Бразилия не сдаётся и полна решимости ответить США на политически мотивированные тарифы. Угроза, что "нас разбомбят ядеркой, как японцев", не сработала.

Флаг Бразилии
Фото: Bandeira brasileira by Núcleo Editorial, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Бразилии

Лула подписал указ, обеспечивающий ввод санкций против США

Спустя неделю после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении 50%-ных пошлин на бразильский импорт, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подписал указ, регулирующий новый закон, который послужит правовой основой для принятия ответных мер против США.

Так называемый Закон об экономической взаимности "в ответ на односторонние меры, принятые страной или экономическим блоком, которые отрицательно сказываются на международной конкурентоспособности Бразилии, устанавливает критерии приостановления":

  • коммерческих уступок (возврат тарифов или квот, снятие которых было обеспечено по линии ВТО),
  • инвестиций (возможность заморозки активов),
  • обязательств, связанных с правами интеллектуальной собственности (приостановление действия патентных прав и других торговых обязательств).

Хотя в указе не упоминаются США, его публикация рассматривается в Бразилии как ответ на повышение пошлин, инициированное Трампом.

Также прозвучал ответ на вмешательство во внутренние дела Бразилии. В понедельник Генеральная прокуратура страны рекомендовала осудить экс-президента Жаира Болсонару и ещё семь человек за попытку государственного переворота. Именно защитой Болсонару от "охоты на ведьм" и притеснением "независимых" СМИ Трамп оправдал введение 50% тарифа.

В указе Лулы обозначен экстренный вариант принятия решений по санкциям против США специальным межведомственным комитетом, который возглавляет вице-президент Жералду Алкмин.

Бразилия предпримет попытку договорится с США

На встрече с кабинетом министров Лулы президент Национальной конфедерации промышленности (CNI) Бразилии Рикардо Альбан призвал исчерпать все дипломатические каналы, прежде чем вводить санкции. В связи с этим, министерство иностранных дел Бразилии опубликовало 16 июля письмо, направленное правительству США, в котором бразильские власти подтверждают свою просьбу о проведении переговоров.

Торговая палата США, представляющая крупные корпорации и промышленные ассоциации, призвала Трампа приостановить ввод в действие пошлин. В заявлении отмечается, что Бразилия входит в десятку крупнейших экспортных рынков США и что 6500 американских компаний зависят от импорта бразильской продукции.

CNI сообщила, что выступает за то, чтобы правительство Лулы попыталось добиться 90-дневной отсрочки налога, вводимого с 1 августа. Её предварительная оценка указывает на потерю 110 000 рабочих мест в Бразилии, если мера вступит в силу на объявленных условиях, помимо сильного негативного влияния на ВВП.

Лула троллит Трампа, который проиграл Бразилии

Призыв уступить США в политических аспектах, прозвучавший от сына Болсонару — Флавиу, который заявил, что в ином случае "нас разбомбят ядерными бомбами, как Японию", вызвал в стране волну негодования. Он обеспечил Луле, надевшему синюю кепку с надписью "Бразилия принадлежит бразильцам", рост рейтинга в опросах.

"Жаиру Болсонару совершенно наплевать на Бразилию. Он фальшивый патриот", — написала газета Estado de São Paulo.

Обозреватель газеты отметила, что "мегаломаньякский" шаг Трампа предоставил Луле прекрасную возможность восстановить резко упавшую общественную поддержку, выступив в роли национального защитника бразильских производителей кофе, апельсинов, мяса и самолетов перед лицом "антипатриотичной и корыстной" позиции Болсонару.

Приходится констатировать, что в США сегодня нет адекватных экспертов по странам БРИКС, которые помогли бы Трампу понять, что его тактика запугивания в их отношении не действует и что это несёт риски утраты доминирующей позиции в мире.

Уточнения

Тари́ф  — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.  Тариф на импорт и экспорт в международной торговле называется таможенный тариф.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы бразилия дональд трамп жаир болсонару соединённые штаты америки
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