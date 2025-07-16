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Олег Артюков

Германии предрекли статус больного человека Европы

3:49
Экономика

Глава крупнейшей страховой компании Германии Allianz Оливер Бете выразил серьёзную обеспокоенность состоянием немецкой экономики и системы социального обеспечения.

Бундестаг
Фото: flickr.com by Paul Korecky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бундестаг

В ходе недавнего брифинга он заявил, что Германия может вновь оказаться в положении "больного человека Европы" — термина, которым в конце 1990-х годов обозначали экономическую стагнацию страны.

По мнению Бете, страна рискует через десять лет столкнуться с коллапсом системы социального обеспечения, несмотря на номинально высокие государственные расходы в этой сфере.

Экономическая ситуация в Германии на сегодняшний день вызывает обеспокоенность: ВВП страны снижается второй год подряд, а темпы увеличения социальных расходов остаются крайне низкими.

Несмотря на то что по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Германия тратит на социальную защиту значительные средства, это не компенсирует возрастающее давление на систему.

Основная проблема заключается в дисбалансе между финансовыми обязательствами государства и доходами, необходимыми для их исполнения.

Одним из ключевых факторов, усугубляющих ситуацию, является демографический кризис. Поколение "бэби-бумеров", родившихся в 1950-х — середине 1960-х годов, массово выходит на пенсию, создавая беспрецедентную нагрузку на пенсионную систему.

По оценкам экономистов, в ближайшие годы дефицит пенсионных фондов будет только нарастать, если не будут приняты меры по структурной реформе. Бете также отметил, что действующая пенсионная модель перестала быть устойчивой и требует срочной адаптации к новым экономическим реалиям.

Кроме того, он подчеркнул необходимость обеспечения высокой доходности бизнеса как одного из источников компенсации социальных издержек.

Проблему усугубляет и рост расходов на здравоохранение и другие элементы социальной инфраструктуры, которые в условиях стареющего населения становятся все более затратными.

При этом, несмотря на сохраняющийся низкий уровень безработицы — в июне он составил 6,3 процента согласно данным Федерального агентства по трудоустройству — это не обеспечивает достаточного притока налоговых поступлений для сбалансированного финансирования социальной сферы.

На фоне этих вызовов международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило высший кредитный рейтинг Германии — "AAA" со стабильным прогнозом.

Однако даже при наличии сильной, диверсифицированной экономики, агентство указало на серьезные структурные риски. Главным среди них остается стремительное старение населения, способное оказать долгосрочное негативное влияние как на потенциал экономического роста, так и на устойчивость государственных финансов.

Можно отметить, что Германия сталкивается с классическим примером социально-экономического парадокса развитых стран: высокий уровень социальной защиты, изначально являвшийся преимуществом, начинает угрожать устойчивости всей системы в условиях демографических изменений и экономического замедления.

Без проведения глубокой реформы пенсионной системы, корректировки системы здравоохранения и создания стимулов для повышения производительности труда, страна действительно рискует повторить опыт конца 1990-х годов.

При этом текущая геополитическая нестабильность и рост внешнеэкономических рисков лишь усиливают необходимость срочной трансформации модели социального государства в Германии.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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