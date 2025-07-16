В Финляндии не могут найти замену российским туристам после закрытия границы

3:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Отсутствие российских туристов в Восточной Финляндии негативно сказывается на экономической ситуации региона, особенно в сфере туризма.

Фото: commons.wikimedia.org by Ninaras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Финны

По данным финской телерадиокомпании Yle, туристический бизнес оказался в крайне уязвимом положении из-за резкого сокращения потока гостей из России. Это особенно ощутимо для приграничных районов, таких как Южное Саво, Северная Карелия и Кайнуу, где ранее российские туристы составляли значительную долю клиентов.

До 2022 года российские граждане активно посещали Финляндию, особенно в выходные и праздничные дни. По статистике Visit Finland, в допандемийные годы россияне составляли до 20 процентов от общего числа иностранных туристов, а их расходы в стране достигали сотен миллионов евро ежегодно.

Восточная Финляндия, как наиболее доступный регион для туристов из России, особенно выигрывала от этого потока. Однако введение визовых и пограничных ограничений полностью изменило ситуацию.

В условиях отсутствия привычного контингента, финские туроператоры предпринимают попытки переориентироваться на западноевропейские рынки, в частности на Германию. Однако, как отмечается в публикации Yle, эти усилия сталкиваются с рядом проблем.

Например, один из немецких туроператоров отменил чартерные рейсы в город Савонлинна из-за недостаточного спроса. Это свидетельствует о том, что замена одного потока туристов другим — небыстрый и трудоёмкий процесс, особенно для регионов, инфраструктура которых ориентирована на российский рынок.

Падение доходов ощущается повсеместно. По информации от представителей Visit Finland, некоторые предприниматели были вынуждены закрыть свои объекты, поскольку доходы не покрывают даже базовые операционные расходы.

Особенно это касается малых семейных бизнесов — гостиниц, ресторанов, пунктов проката и магазинов, зависящих от ежедневного потока клиентов.

Одной из ключевых причин сложившейся ситуации стало решение финских властей закрыть сухопутную границу с Россией. Ограничения начали вводиться с ноября 2023 года на фоне заявлений о росте потока мигрантов из третьих стран, якобы координируемого российской стороной.

Власти Финляндии обвинили Москву в использовании миграционного давления как инструмента геополитического влияния.

В ответ на эти обвинения российский МИД заявил о двойных стандартах Запада, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу "русофобской линии", которую, по мнению Москвы, занял Хельсинки.

Он подчеркнул, что российские пограничные службы действуют в рамках закона, а обвинения в их адрес являются политически мотивированными.