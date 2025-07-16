Китай не откажется от российской нефти из-за пошлин Трампа

4:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай, несмотря на возможное введение США вторичных пошлин против стран, закупающих российскую нефть, не откажется от импорта из России.

Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Вагон-цистерна для нефти и светлых нефтепродуктов f005

По мнению экспертов, до сентября заявления президента США Дональда Трампа о потенциальных ограничениях не окажут влияния на мировой рынок нефти, уровень фрахтовых ставок или размер дисконта российских сортов.

По словам директора по исследованиям Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, Пекин, учитывая уже существующий высокий уровень американских пошлин и свою устойчивую геополитическую позицию, будет стремиться сохранить текущие объёмы импорта нефти из России.

Это соответствует стратегии Китая по обеспечению стабильности поставок энергоресурсов в условиях глобальной нестабильности и торгового давления со стороны США, цитирует эксперта ТАСС.

Аналитик ГК "Финам" Сергей Кауфман также полагает, что Китай не пойдёт на сокращение закупок российского топлива. Учитывая затяжной характер торговых конфликтов между США и КНР, Пекин, по его мнению, вряд ли станет реагировать на санкционные угрозы Вашингтона.

Это объясняется тем, что китайская экономика уже адаптировалась к внешнему давлению, а энергетическое сотрудничество с Россией рассматривается как стратегически важное.

Однако Кауфман указывает на иную ситуацию для большинства других стран-импортёров российских углеводородов. Для них торговые отношения с США имеют приоритетное значение или находятся на одном уровне по значимости с поставками из России.

Если угрозы США трансформируются в реальные меры, это может привести к значительному падению экспорта российской нефти и нефтепродуктов — в том числе на двузначные значения в процентном выражении. В этом случае дисконт на российские сорта может вновь достичь уровней конца 2022 года, когда санкционное давление было особенно сильным.

В то же время Кауфман считает маловероятным введение столь жёстких санкционных мер. Он отмечает, что российский фондовый рынок и глобальный нефтяной рынок пока сохраняют стабильность, что говорит о скептическом отношении инвесторов к заявлениям Трампа.

По его словам, в последнее время рынок в целом менее чувствителен к риторике президента США, так как его высказывания часто оказываются не подкреплены действиями.

Дополнительным фактором, снижающим вероятность жёстких шагов, аналитик называет высокую чувствительность американского внутреннего рынка к колебаниям мировых цен на нефть. Повышение цен, вызванное ограничением поставок, могло бы негативно сказаться на экономике США и настроениях избирателей.

Алексей Белогорьев также не ожидает какого-либо влияния заявлений о пошлинах на ситуацию на рынке в ближайшие месяцы. Он предполагает, что до сентября изменения в объёмах поставок, фрахтовых ставках и ценах на российскую нефть маловероятны. Это объясняется инерционностью торговых процессов и тем, что значительная часть поставок осуществляется в рамках долгосрочных контрактов.

По оценкам различных энергетических агентств, Россия в 2024 году оставалась одним из крупнейших поставщиков нефти в Китай, обеспечивая около 20 процентов китайского импорта сырой нефти.

Альтернативные поставщики, такие как Саудовская Аравия и Иран, не обладают достаточными свободными мощностями для немедленного замещения российских объемов, что дополнительно укрепляет позиции РФ на китайском рынке.

Таким образом, несмотря на политические угрозы, реальных изменений в структуре китайского нефтяного импорта эксперты в ближайшей перспективе не прогнозируют.