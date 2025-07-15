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Олег Артюков

Китай нарастил экспорт, несмотря на проблемы в торговле с США

Экономика

В июне экспорт Китая продемонстрировал заметный рост, увеличившись на 5,8 процентов по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

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Фото: flickr.com by Nik Cyclist from Bangkok, Thailand, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Согласно данным Главного таможенного управления КНР, объём поставок за рубеж достиг 325,2 миллиарда долларов США, что также на 4,2 процента превышает средние прогнозы аналитиков, опрошенных экономическим изданием Caixin.

Такой результат был достигнут несмотря на сохраняющееся напряжение в торговых отношениях между Китаем и Соединёнными Штатами.

Рост экспорта стал возможным в том числе благодаря действующему тарифному перемирию между Пекином и Вашингтоном. Оно было достигнуто в мае 2025 года в ходе двусторонних переговоров, прошедших в Женеве и Лондоне.

Стороны договорились о временном снижении взаимных импортных пошлин до десяти процентов с прежнего уровня в 125%, что позволило частично восстановить внешнеторговую активность. Действие данного соглашения истекает 12 августа, и на данный момент окончательное решение по его продлению или заключению нового торгового договора пока не принято.

По данным гонконгского издания South China Morning Post, в июне особенно активно развивался экспорт Китая в страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Евросоюза.

Поставки в эти регионы выросли на 16,8 процентов и 7,6 процентов соответственно. В целом был зафиксирован рост торгового оборота Китая с 190 странами и регионами мира, что свидетельствует о широкой географической диверсификации внешнеэкономических связей Пекина.

В условиях глобальной экономической нестабильности, включая повышение процентных ставок в странах Запада, высокие геополитические риски и нестабильность цепочек поставок, экспорт остается одним из ключевых драйверов китайской экономики.

Для поддержки внешней торговли правительство Китая применяет стимулирующие меры, включая налоговые льготы для экспортеров, развитие логистической инфраструктуры и активизацию политики "Один пояс — один путь".

Следующий раунд торговых переговоров между КНР и США запланирован на начало августа. По словам министра торговли США Говарда Латника, стороны намерены обсудить возможность закрепления договорённостей в долгосрочном формате, что могло бы привести к окончательному завершению торговой конфронтации.

Однако на данный момент сохраняются разногласия по вопросам интеллектуальной собственности, доступа к внутреннему рынку и регулирования высокотехнологичных отраслей.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай экспорт торговля
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