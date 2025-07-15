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Любовь Степушова

Трамп требует от Индии прекратить импорт российской нефти. Что сделает Нью-Дели?

Индия на грани: Трамп выделил Нью-Дели 50 дней для прекращения импорта российской нефти
Экономика » Прогнозы и статистика

США поставили Индии ультиматум: через 50 дней прекратить импорт российской нефти. Вопрос немаловажный для России, так как Индия стала крупнейшим её покупателем. 

Перевозка нефти
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Перевозка нефти

Трамп ставит ультиматум Индии по закупкам российской нефти

В июне 2025 года импорт российской сырой нефти в Индию достиг 2,08 миллионов баррелей в сутки, что стало двухлетним максимумом, и это даже больше, чем покупает Китай. Сейчас на Россию приходится около 40% от общего объема импорта нефти в Индию, тогда как до СВО этот показатель составлял менее 1%. 

Последняя угроза Дональда Трампа о вторичных санкциях в 100% на покупателей российской нефти прозвучала как ультиматум. Президент США заявил, что они будут введены, если через 50 дней Россия не заключит мир на Украине. То есть поставлена ловушка крупнейшим потребителям российской нефти — надавите на Россию, и не будет пошлин. Или откажитесь от её нефти и получите убыток. Это — ультиматум.

Эксперты не исключает, что у Индии будет возможность переориентировать свои закупки, но это "будет стоить дороже". Отметим, что значительно дороже, так как российские объёмы на рынке сразу компенсированы не будут. Индия также потеряет и возможность продавать продукты нефтепереработки, зарабатывая вдвойне из-за дисконта на сырую нефть. 

Индия нашла пути обхода санкций

Между тем, путь обхода санкций давно найден. Во-первых, Индия импортирует российскую нефть, используя незападные морские перевозки и страхование. Во-вторых, оплата ведётся, минуя евро и доллар — в рупиях, рублях, юанях, дирхамах ОАЭ, возможно, в криптовалютах. Также в Индии есть специализированные банки — госбанк UCO Bank и частный IndusInd Bank, через которые осуществляются платежи. У них нет ни собственной сети, ни филиалов на Западе, поэтому они не могут попасть под вторичные санкции. Иными словами, у властей США мало рычагов, чтобы обличить и наказать Индию.

Кроме того, Индия заинтересована в инвестировании рупий, полученных Россией за нефть, в её государственные ценные бумаги, поддерживая нацвалюту. И Россия идёт навстречу.

Индия ответит сворачиванием сотрудничества с США

Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури предупредил о последствиях санкций для мировой экономики. По его словам, если российская нефть, составляющая около 10% от мировых ежедневных поставок стоимостью 97 млн долларов, исчезнет с рынка, то цены взлетят до более чем до 120-130 долларов за баррель.

Он же указал на то, что намерение Трампа противоречит установкам Минфина США желающего, чтобы Индия не сокращала импорт российской нефти. Это якобы "обеспечивает стабильные мировые поставки нефти и одновременно наносит удар по доходам Москвы" (торгуется по "потолку" цены в 60 долл. за баррель). Кроме того, Индия близка к заключению соглашения с США по "взаимным пошлинам" в 20% . Зачем тогда долго и упорно велись эти переговоры, чтобы перечеркнуть их результаты 2 сентября? В Индии также уверены, что США не поставят по угрозу сотрудничество, которое сдерживает Китай.

Аналитики рынка нефти считают, что ввод вторичных санкций обернётся против США, так как помимо мирового роста цены на нефть и увеличения инфляции усилит скептицизм Индии, Китая и других в отношении заключения любых соглашений с США.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы индия нефть санкции дональд трамп
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