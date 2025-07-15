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Олег Артюков

В Германии предложили отменить санкции против России в ответ на пошлины США

4:42
Экономика

Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт выступила с инициативой по пересмотру Европой своей экономической политики.

Сара Вагенкнехт
Фото: commons.wikimedia.org by Sven Teschke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сара Вагенкнехт

Президент США Дональд Трамп на днях объявил о введении с 1 августа новых торговых пошлин в размере 30 процентов на европейские и мексиканские товары. Новые пошлины вводятся в дополнение к уже существующим десятипроцентным тарифам и сопровождаются условиями, предполагающими перенос производства в США, под угрозой дальнейшего увеличения сборов.

По мнению Вагенкнехт, подобные меры свидетельствуют о попытке Вашингтона подчинить европейскую экономику собственным интересам, используя экономическое давление как инструмент политического влияния.

В этой связи Вагенкнехт призвала ЕС и, в частности, Германию к пересмотру своей энергетической и внешнеэкономической политики. Одним из ключевых шагов она предложила считать отмену антироссийских санкций и восстановление функционирования газопровода "Северный поток".

По её оценке, возвращение к закупке трубопроводного газа из России могло бы значительно снизить стоимость энергоресурсов для европейской промышленности и повысить её конкурентоспособность, которая в условиях новых американских тарифов оказывается под угрозой.

Экономические последствия для Германии и ЕС, по её прогнозу, могут быть крайне негативными: рост безработицы, сокращение экспорта, снижение объёмов производства и падение уровня жизни.

При этом энергетическая зависимость Европы от США, возникшая после отказа от российских энергоносителей, усугубляется высокими ценами на американский сжиженный природный газ, добываемый методом фрекинга, что также вызывает обеспокоенность с точки зрения экологической устойчивости.

Кроме того, Вагенкнехт обратила внимание на политические факторы, способствовавшие ухудшению ситуации. В частности, она раскритиковала руководство ФРГ и Еврокомиссии — канцлера Фридриха Мерца и председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен — за поддержку курса на изоляцию России, который, по её мнению, лишает Европу доступа к более дешёвым ресурсам.

Вместе с тем, она напомнила о значительных уступках, сделанных европейскими государствами в адрес США, включая наращивание военных расходов в рамках НАТО до пяти процентов ВВП, что напрямую выгодно американскому военно-промышленному комплексу.

Ещё одним фактором давления стала дискуссия о введении цифрового налога, способного ограничить позиции американских IT-гигантов на европейском рынке — инициатива, которую Брюссель в итоге отложил.

По официальным данным, в 2024 году США обеспечили около 45 процентов поставок СПГ в Европу, а в 2025 году планируют довести эту долю до 50 процентов.

Одновременно Россия сохранила позиции второго крупнейшего поставщика, обеспечив 17 процентов европейского импорта СПГ.

Несмотря на политические противоречия, европейские страны продолжают закупать российский газ в виде СПГ, что указывает на противоречивость заявлений о полной энергетической независимости от России.

Однако в отличие от трубопроводного газа, который был значительно дешевле, СПГ обходится ЕС гораздо дороже, что снижает эффективность и устойчивость экономики региона.

Существующая ситуация демонстрирует, что в стремлении избавиться от зависимости от российских энергоносителей Европа фактически перешла под энергетическое влияние США, сталкиваясь теперь с ростом цен и усилением внешнего давления.

В условиях, когда геополитика начинает диктовать экономические решения, Вагенкнехт призывает к переосмыслению стратегического курса и формированию более самостоятельной политики, способной отстаивать интересы европейских граждан. Что, впрочем, в современной Европе не в моде.

Тем временем, Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен продолжает линию на переговоры с Вашингтоном, заявляя о готовности к введению ответных мер в случае отсутствия компромисса.

Однако критики подобной позиции указывают на слабость европейских рычагов влияния в условиях растущей зависимости от США и на отсутствие долгосрочной стратегии по обеспечению энергетической и промышленной автономии ЕС.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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