NYT: Трамп вряд ли введёт стопроцентные пошлины в отношении России

3:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американский президент Дональд Трамп с высокой долей вероятности не станет вводить стопроцентные пошлины против России и её торговых партнёров, говорится в материале The New York Times.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Причиной являются возможные серьёзные последствия для экономики самих США и их союзников, а также риск нового обострения отношений между Вашингтоном и Пекином.

По информации издания, в 2024 году объём импорта из России в США составил около трёх миллиардов долларов. В основном он включал поставки удобрений, стали и урана — продукции, критически важной для функционирования американской экономики, в том числе для работы АЭС.

В то же время экспорт из США в Россию был значительно меньше и составил лишь 500 миллионов долларов. Газета расценивает такие показатели как незначительные.

Дополнительные пошлины в отношении Китая, который остается крупнейшим торговым партнёром России, могут, по мнению аналитиков, усугубить уже напряженные отношения между США и КНР.

Эксперты, опрошенные NYT, считают маловероятным, что американская администрация пойдет на серьёзное обострение с Пекином, особенно учитывая, что Трамп ранее называл Украину не представляющей первоочередного интереса для Вашингтона.

Издание также указывает на то, что значительное число союзников США, включая страны Евросоюза и Японию, поддерживают активные торговые связи с Россией. Поэтому введение пошлин против государств, сотрудничающих с Москвой, отразится и на их экономике.

По оценке источников The New York Times, Трамп осознаёт, что сокращение поставок российских энергоресурсов может привести к росту мировых цен на нефть. Это, в свою очередь, ударит по американским потребителям и ускорит инфляционные процессы в стране.

Бывший дипломат Эдвард Фишман выразил сомнение в эффективности подобных мер и подчеркнул, что снижение экспорта энергоносителей из России таким способом не будет результативным.

Газета также напоминает, что Трамп неоднократно заявлял о различных временных рамках для реализации тех или иных решений, которые затем не выполнял. Это ставит под сомнение и его намерение ввести санкции против России по истечении объявленного 50-дневного срока.

14 июля Трамп сообщил о намерении продолжать передачу оружия и военной техники Украине при условии, что финансирование таких поставок возьмет на себя Европа.

Он заявил также, что в случае отсутствия договоренностей между Москвой и Вашингтоном по украинскому вопросу в течение 50 дней, США введут пошлины в размере примерно сто процентов на импорт из России и стран, сотрудничающих с ней.

В Кремле прокомментировали эту инициативу сдержанно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин при необходимости сам даст оценку заявлениям американского лидера.

Глава МИД России Сергей Лавров выразил заинтересованность в уточнении содержания заявления Трампа относительно 50-дневного срока.

Он напомнил, что ранее американский президент уже озвучивал различные сроки, включая 24 часа и сто дней.

Российская сторона хотела бы понять, какими соображениями руководствуется президент США, сделав такое заявление, сказал Лавров после заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества.