Цифровое пространство для строительства: решения Ильи Бородина

8:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Основатель крупной строительной компании рассказал, как цифровые технологии помогают возводить дома и промышленные объекты, и почему проектировщикам необходимы знания в области IT.

Фото: Фото из личного архива Ильи Бородина Илья Бородин, основатель компании Эпикон

Цифровизация за последние годы значительно изменила строительную отрасль. Стройка перестала быть только про бетон и арматуру, сегодня важно не только уметь строить — нужно уметь мыслить данными, моделировать процессы и внедрять IT-инструменты на всех этапах: от проектирования до эксплуатации. Раньше большинства это понял Илья Бородин, основатель компании "Эпикон". Он одним их первых в России стал применять информационные модели в промышленном строительстве, реализовав свыше 300 проектов различной сложности, включая строительство заводов по производству кремния и минеральных удобрений, с использованием BIM-моделирования и других инновационных технологий. Предприниматель рассказал, почему без IT-навыков проектировщикам уже не обойтись, как цифровые инструменты ускоряют стройку и почему в строительстве начали использовать методологии из IT.

Актуальные знания и технологии

Современному проектировщику базовых инженерных знаний уже недостаточно. Теперь без IT в проектировании не обойтись. Он должен хорошо разбираться в BIM-моделировании — цифровой информационной модели объекта, объединяющей архитектурные, конструктивные и инженерные данные. Важно свободно работать с CAD-программами для проектирования и создания чертежей, уметь интегрировать 3D-технологии в привычные процессы.

Илья Бородин начал использовать цифровые инструменты в отечественном промышленном строительстве одним из первых, больше 10 лет назад.

"Это был 2014 год. Я тогда работал фрилансером и участвовал совместном проекте с канадскими коллегами — мы проектировали испытательный стенд, и я ездил в Канаду на защиту проекта. Там я впервые увидел, как цифровизация может сделать промышленное строительство в России более технологичным и эффективным", — рассказывает Илья.

В нашей стране тогда BIM применяли только в гражданском строительстве, и то не повсеместно. Бородин понял, что ниша промышленного BIM в России практически пуста, и решил заняться этим профессионально, создав свою компанию.

Информационные технологии стали ключевым элементом работы компании. В частности, BIM активно используется на промышленных объектах, в жилых зданиях и при проведении реконструкций. Цифровые решения дают экономию времени строительства в среднем на 20%, помогают обнаруживать и исправлять ошибки еще на этапе проектирования и обладают рядом других преимуществ. Внедрение этих технологий сводит к минимуму возможные риски, улучшает взаимодействие между участниками проекта и повышает качество итогового результата.

Эти достижения Ильи Бородина были отмечены жюри премии Digital Leaders Award — одной из самых значимых наград за вклад в развитие цифровых технологий в России. За победу борются тысячи претендентов: и стартапы, и целые корпорации. Для участников это отличная возможность заявить о своих инициативах в области цифровизации.

Илью признали победителем в номинации "Подрядчик года" категории "Информационное моделирование и проектирование объектов". Его подход получил высокую оценку экспертов.

"Для меня было важно показать, что цифровизация необходима и весьма эффективна даже в такой традиционной сфере, как строительство. Конечно, я горжусь победой, которая еще больше укрепила наши позиции в отрасли", — подчеркивает лауреат.

Управление проектами

Цифровые технологии необходимы не только непосредственно в разработке проектов, но и в управлении ими. Илья Бородин разработал оригинальную гибридную методику на основе методов управления, которые используют в IT. Он первым применил их сочетание в строительной отрасли.

"В строительстве, как в информационных технологиях, проекты часто сложные, многоэтапные и с большим числом участников. Поэтому я решил адаптировать методы, которые хорошо зарекомендовали себя в сфере IT. Мы используем гибридную методику, объединяющую элементы Agile и Waterfall", — поясняет специалист.

Первая идеально подходит для этапов проектирования и строительства, где важны строгая последовательность, точность расчетов, строгое соблюдение графиков. А вот вторая дает гибкость: позволяет быстро реагировать на изменения, улучшать продукт и оптимизировать процессы на ходу, — это особенно полезно в нестандартных задачах или в проектах с высокой степенью неопределенности. Сочетание этих подходов позволяет компании удерживать баланс между строгим следованием планам и возможностью оперативно адаптироваться к изменениям в них. Сейчас это актуально как никогда.

Бородин также создал собственную цифровую платформу для управления проектами, которая объединяет все этапы строительства.

"В работе над инженерными и строительными проектами мы часто сталкивались с проблемами из-за отсутствия единого подхода к управлению. Использовались разные инструменты для разработки, контроля, согласования, общения. Это приводило к задержкам и ошибкам. Я пришел к выводу, что нужна одна общая платформа, которая объединит всех участников проекта и обеспечит эффективное взаимодействие на всех этапах — так появилась Project Orchestra", — рассказывает предприниматель.

Project Orchestra — это интегрированная система управления проектами в строительстве, ориентированная на гибридную методологию и тесную связь с BIM-моделированием. Вся структура проекта задается через визуальный план-график. Участники работают в едином интерфейсе: создают задачи, комментируют изменения, ведут учет рабочего времени. Алгоритмы системы отслеживают зависимости задач и автоматически обновляют сроки при изменениях. Руководство получает ключевые метрики в реальном времени: статус задач, задержки, загрузку ресурсов. Таким образом платформа позволяет управлять задачами, контролировать сроки и бюджет, анализировать прогресс в реальном времени, и синхронизировать все процессы между архитекторами, инженерами и подрядчиками.

Внедрение Project Orchestra внутри компании позволило сократить сроки проектирования на 10-15%. Программу для ЭВМ, разработанную Бородиным, Роспатент зарегистрировал как уникальную. После полного цикла тестирования и адаптации он планирует вывести продукт на рынок как SaaS-решение для строительных и инжиниринговых компаний.

Перспективы развития

По мнению Ильи Бородина, в ближайшее время эффективность строительства будет определять цифровая зрелость компании. Поэтому он расширяет IT-направление: сейчас в штате два разработчика, которые занимаются автоматизацией рабочих процессов, скоро к ним присоединится аналитик. Руководитель планирует внедрение искусственного интеллекта для выполнения простейших и рутинных операций, например, написания текстовых частей пояснительных записок к разделам проектной документации.

"Адаптировать технологии, интегрировать разные данные, автоматизировать процессы — все это уже не модное веяние, а необходимость, — уверен Илья. — Кто освоит все это быстрее, тот выиграет на строительном рынке. Но даже не сами по себе технологии важны, а способность ими управлять: понимание, что внедрять, зачем и какой эффект будет в итоге".

Это одинаково справедливо и для крупных компаний, и для небольших. В период активной цифровизации побеждает тот, кто умнее.

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