Грузовой бум в Узбекистане. Как найти свою нишу в логистике и выйти на международный рынок

5:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году транспортная система Узбекистана установила новый рекорд, обработав более 1,5 млрд тонн грузов. По данным Национального комитета по статистике, этот показатель является самым высоким за последние пять лет.

Фото: Фото из личного архива Аяна Маликова Предприниматель Аян Маликов

Основной вклад в этот рост внес автомобильный транспорт, обеспечивший 92% всех грузоперевозок в стране. Однако за впечатляющими цифрами — серьезный вызов для предпринимателей: рынок перенасыщен игроками, конкуренция достигла небывалого уровня, и чтобы выдержать ее бизнесу нужно предложить новые решения и минимизировать возможные ошибки. Как это можно сделать, разбирались на примере истории компании Аяна Маликова. Начав свое дело в сложном 2021 году, когда рынок логистики все еще перестраивался после пандемии ковид-19, предприниматель всего за три года сумел вывести бизнес на международный уровень, с ежегодным ростов в 30%, заняв при этом не самую простую нишу.

По словам Аяна Маликова, ключевой шаг на начальном этапе для любого амбициозного — разработка продуманной стратегии. Именно с него он начал строить свою компанию. Разработал идею, провел глубокий анализ ключевых игроков, выбрал ключевые транспортные узлы и выстроил маршруты, которые обеспечили бы максимальную скорость и надежность доставки. Чтобы не конкурировать с такими гигантами, как FedEx или UPS, он создал свою нишу и сделал ставку на "белоснежный сервис" — доставку антиквариата, дизайнерской мебели и других ценных грузов, где репутация и внимание к деталям играют ключевую роль.

"Сегодня клиенты избалованы выбором, решающее значение имеет не столько цена услуги, сколько ее безотказная надежность, — говорит Аян. - Именно эта философия, воплощенная в каждом аспекте работы компании, позволила не просто привлечь новых заказчиков, но и сформировать круг лояльных партнеров, для которых наша компания стала не просто поставщиком услуг, а гарантом спокойствия".

Этот подход позволил Аяну Маликову увеличить ежемесячное количество перевозок с 20 до 350, а прибыль за последние два года — на 30%. Еще одним столпом успеха предприниматель называет команду.

"Команда — основа устойчивого роста. Это не просто набор навыков, а совокупность профессионализма, ответственности и разделяемых ценностей", — уверен Аян Маликов.

Он лично участвовал в найме, проводил регулярные тренинги и внедрил систему квартальных бонусов и годовых премий. Особое внимание уделял корпоративной культуре — каждый сотрудник понимал свою роль в общей картине успеха. Такой подход стал залогом высокой мотивации и слаженной работы даже в условиях жесткой конкуренции и быстро меняющегося рынка.

А главным инструментом масштабирования бизнеса стала цифровизация. Аян Маликов запустил проект по созданию собственной CRM-системы, которая позволяет контролировать выполнение заказов от начала до конца.

"В условиях быстро растущей конкуренции на рынке и роста объемов перевозок технологическая трансформация становится не просто преимуществом, а необходимостью для устойчивого развития бизнеса", — считает Аян Маликов.

Позже компания внедрила алгоритмы машинного обучения, которые анализируют данные о загрузке, маршрутах и спросе, что позволило более точно прогнозировать потребности клиентов и оптимизировать работу водителей и складов. Это позволило увеличить эффективность на четверть всего за год и позволило обрабатывать сотни заказов ежемесячно, сохраняя качество обслуживания.

Одним из главных решений, позволивших компании стать лидером на рынке перевозок и выйти на международный уровень, стала клиентоориентированность, говорит ее руководитель. Для реализации высокого уровня сервиса Аян Маликов создал внутреннюю систему взаимодействия с клиентами. В компании действует собственный call-центр, который работает на всех этапах: от первичного согласования до финальной проверки удовлетворенности клиента после выполнения заказа.

"Каждый клиент должен чувствовать себя важным — будь то стандартная доставка или перевозка уникального предмета искусства", — говорит Маликов.

Эта философия ежедневно помогает не только удерживать текущих клиентов, но и привлекать новых, в том числе крупные маркетплейсы, где высокая планка качества — обязательное условие сотрудничества.

Опыт Аяна Маликова особенно ценен сегодня, когда рекордные показатели грузоперевозок в Узбекистане открывают новые возможности для тех, кто готов мыслить нестандартно и делать ставку на качество, а не на количество. Его пример вдохновляет и доказывает: при правильном подходе даже небольшой стартап может вырасти в успешный международный бизнес.

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