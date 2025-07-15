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Александр Приходько

Грузовой бум в Узбекистане. Как найти свою нишу в логистике и выйти на международный рынок

5:14
Экономика

В 2024 году транспортная система Узбекистана установила новый рекорд, обработав более 1,5 млрд тонн грузов. По данным Национального комитета по статистике, этот показатель является самым высоким за последние пять лет.

Предприниматель Аян Маликов
Фото: Фото из личного архива Аяна Маликова
Предприниматель Аян Маликов

Основной вклад в этот рост внес автомобильный транспорт, обеспечивший 92% всех грузоперевозок в стране. Однако за впечатляющими цифрами — серьезный вызов для предпринимателей: рынок перенасыщен игроками, конкуренция достигла небывалого уровня, и чтобы выдержать ее бизнесу нужно предложить новые решения и минимизировать возможные ошибки. Как это можно сделать, разбирались на примере истории компании Аяна Маликова. Начав свое дело в сложном 2021 году, когда рынок логистики все еще перестраивался после пандемии ковид-19, предприниматель всего за три года сумел вывести бизнес на международный уровень, с ежегодным ростов в 30%, заняв при этом не самую простую нишу.

По словам Аяна Маликова, ключевой шаг на начальном этапе для любого амбициозного — разработка продуманной стратегии. Именно с него он начал строить свою компанию. Разработал идею, провел глубокий анализ ключевых игроков, выбрал ключевые транспортные узлы и выстроил маршруты, которые обеспечили бы максимальную скорость и надежность доставки. Чтобы не конкурировать с такими гигантами, как FedEx или UPS, он создал свою нишу и сделал ставку на "белоснежный сервис" — доставку антиквариата, дизайнерской мебели и других ценных грузов, где репутация и внимание к деталям играют ключевую роль.

"Сегодня клиенты избалованы выбором, решающее значение имеет не столько цена услуги, сколько ее безотказная надежность, — говорит Аян. - Именно эта философия, воплощенная в каждом аспекте работы компании, позволила не просто привлечь новых заказчиков, но и сформировать круг лояльных партнеров, для которых наша компания стала не просто поставщиком услуг, а гарантом спокойствия".

Этот подход позволил Аяну Маликову увеличить ежемесячное количество перевозок с 20 до 350, а прибыль за последние два года — на 30%. Еще одним столпом успеха предприниматель называет команду.

"Команда — основа устойчивого роста. Это не просто набор навыков, а совокупность профессионализма, ответственности и разделяемых ценностей", — уверен Аян Маликов.

Он лично участвовал в найме, проводил регулярные тренинги и внедрил систему квартальных бонусов и годовых премий. Особое внимание уделял корпоративной культуре — каждый сотрудник понимал свою роль в общей картине успеха. Такой подход стал залогом высокой мотивации и слаженной работы даже в условиях жесткой конкуренции и быстро меняющегося рынка.

А главным инструментом масштабирования бизнеса стала цифровизация. Аян Маликов запустил проект по созданию собственной CRM-системы, которая позволяет контролировать выполнение заказов от начала до конца.

"В условиях быстро растущей конкуренции на рынке и роста объемов перевозок технологическая трансформация становится не просто преимуществом, а необходимостью для устойчивого развития бизнеса", — считает Аян Маликов.

Позже компания внедрила алгоритмы машинного обучения, которые анализируют данные о загрузке, маршрутах и спросе, что позволило более точно прогнозировать потребности клиентов и оптимизировать работу водителей и складов. Это позволило увеличить эффективность на четверть всего за год и позволило обрабатывать сотни заказов ежемесячно, сохраняя качество обслуживания.

Одним из главных решений, позволивших компании стать лидером на рынке перевозок и выйти на международный уровень, стала клиентоориентированность, говорит ее руководитель. Для реализации высокого уровня сервиса Аян Маликов создал внутреннюю систему взаимодействия с клиентами. В компании действует собственный call-центр, который работает на всех этапах: от первичного согласования до финальной проверки удовлетворенности клиента после выполнения заказа.

"Каждый клиент должен чувствовать себя важным — будь то стандартная доставка или перевозка уникального предмета искусства", — говорит Маликов.

Эта философия ежедневно помогает не только удерживать текущих клиентов, но и привлекать новых, в том числе крупные маркетплейсы, где высокая планка качества — обязательное условие сотрудничества.

Опыт Аяна Маликова особенно ценен сегодня, когда рекордные показатели грузоперевозок в Узбекистане открывают новые возможности для тех, кто готов мыслить нестандартно и делать ставку на качество, а не на количество. Его пример вдохновляет и доказывает: при правильном подходе даже небольшой стартап может вырасти в успешный международный бизнес.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы узбекистан
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