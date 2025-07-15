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Олег Артюков

Неожиданный поворот: Мальта блокирует новые санкции ЕС против России

2:33
Экономика

Мальта приостановила принятие восемнадцатого пакета санкций Евросоюза против России, выразив обеспокоенность потенциальным ущербом для собственного судоходного сектора.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Marek Ślusarczyk (, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Флаг ЕС

Власти страны опасаются, что предложенные меры, в частности снижение потолка цен на российские энергоносители, могут негативно отразиться на деятельности судов под мальтийским флагом, значительная часть которых занимается транспортировкой нефти и нефтепродуктов, говорится в материале издания Times of Malta.

Мальта, обладая одним из крупнейших судовых реестров в мире, активно участвует в международной морской торговле. Её экономика в значительной степени зависит от доходов, связанных с судоходством и регистрацией судов.

По этой причине страна требует пересмотра и упрощения предложенного механизма ограничения цен, опасаясь, что он может привести к потере конкурентоспособности мальтийского флота и перераспределению судов в пользу других юрисдикций.

Хотя Валлетта формально не возражает против принципа ценового потолка, она обеспокоена отсутствием скоординированных действий со стороны стран Группы семи.

В частности, источники издания отмечают, что в отличие от стран ЕС, обязанных соблюдать санкционный режим, Соединённые Штаты пока не взяли на себя таких юридических обязательств. Это создаёт условия неравной конкуренции на глобальном энергетическом рынке.

Еврокомиссия в мае предложила в рамках нового санкционного пакета снизить действующий ценовой потолок на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

Однако предложение столкнулось с противодействием сразу нескольких стран-членов ЕС: Словакия и Венгрия выступили против его принятия, а Эстония пригрозила наложить вето, если предложенный уровень не будет снижен.

Таким образом, процесс согласования санкций вновь оказался заблокирован внутри самого Евросоюза. Эта ситуация демонстрирует сохраняющиеся разногласия между странами-членами по вопросу экономического давления на Россию, особенно в тех секторах, где последствия мер оказываются неоднозначными.

На этом фоне вице-премьер России Александр Новак 19 июня заявил, что снижение европейцами потолка цен "хоть до нуля" не окажет влияния на российский экспорт, так как поставки продолжаются в обход западных ограничений.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы санкции евросоюз
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