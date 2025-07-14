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Олег Артюков

В поисках альтернативы: серебро дорожает из-за недоступности золота

2:45
Экономика

В понедельник сентябрьские фьючерсы на серебро достигли отметки 39,57 доллара за тройскую унцию, что стало самым высоким значением с 22 сентября 2011 года.

Слитки серебра
Фото: Openverse by sprottmoney, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Слитки серебра

Такому росту цен способствовал ряд факторов, в том числе изменение инвестиционных предпочтений, геополитические риски и напряжённость в международной торговле, сообщает агентство Bloomberg.

Резкое увеличение стоимости серебра связано с тем, что инвесторы стали активно искать альтернативу традиционному активу-убежищу — золоту.

В условиях, когда цена на золото достигла рекордных уровней и стала менее доступной для многих, внимание участников рынка переключилось на серебро, которое считается "вторым драгоценным металлом" с более низким барьером входа.

Спрос на серебро, особенно со стороны розничных инвесторов и хедж-фондов, вырос настолько, что вызвал дефицит физического металла на рынке. Многие поставщики не успевают удовлетворить возросший объём заказов, что усилило давление на цены.

Дополнительным фактором стал рост неопределённости вокруг внешнеэкономической политики США. В частности, Мексика, являющаяся крупнейшим производителем и экспортёром серебра, оказалась под угрозой введения новых торговых пошлин со стороны Вашингтона.

Несмотря на то, что серебро официально не включено в список товаров, на которые распространяются тарифы, часть участников рынка опасается, что исключения могут быть пересмотрены, что нарушит поставки на американский рынок.

Аналитики рынка отмечают также и технические причины роста. Специалисты компании UBS указывают на активные спекулятивные потоки, которые подталкивают цены выше ключевых уровней сопротивления.

По мнению экспертов ANZ Bank, выход котировок серебра за пределы диапазона 35-37 долларов за унцию может стимулировать новые технические покупки. Это создаёт условия для дальнейшего роста стоимости вплоть до 40 долларов за унцию в краткосрочной перспективе.

Серебро также остается важным промышленным металлом. Его активно используют в производстве солнечных панелей, электроники и медицинского оборудования. Рост "зелёной" энергетики и спроса на технологии, требующие применения серебра, также оказывают поддержку его цене.

Таким образом, текущий рост фьючерсов на серебро обусловлен сочетанием инвестиционного интереса, геополитических рисков, промышленного спроса и технической динамики на рынках.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы спрос экономика инвестиции
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