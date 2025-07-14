Мерц признал пошлины США угрозой для Германии

3:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил обеспокоенность возможными последствиями введения новых пошлин на европейские товары, о которых ранее объявил президент США Дональд Трамп.

Фото: commons.wikimedia.org by Harald Dettenborn, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Фридрих Мерц

В интервью немецкому телеканалу ARD Мерц отметил, что такие меры могут нанести серьёзный ущерб экспортно-ориентированной экономике Германии, сообщает агентство Bloomberg.

По оценке главы немецкого правительства, потенциальное введение 30-процентных тарифов на продукцию из стран Евросоюза способно подорвать стабильность ключевых отраслей немецкой экономики, ориентированных на внешний рынок.

Германия является одним из крупнейших экспортеров в ЕС, и значительная доля продукции, в частности автомобили, машиностроительное оборудование, химикаты и фармацевтика, поставляется в США.

На фоне этой угрозы канцлер Мерц подчеркнул важность консолидации позиций внутри ЕС и поддержания конструктивного диалога с администрацией США. По его словам, для эффективного реагирования на действия Вашингтона необходимы два ключевых элемента: внутрисоюзное единство и стабильные дипломатические отношения с американским лидером.

Кроме того, Мерц сообщил о готовности рассмотреть возможность введения ответных тарифов на американские товары, ввозимые на территорию ЕС.

Однако обсуждение конкретных мер должно быть отложено как минимум до 1 августа, считает канцлер. Такая позиция может указывать на стремление Берлина и Брюсселя сохранить окно для переговоров и мирного разрешения торгового спора.

Дональд Трамп 12 июля официально объявил о планах ввести с 1 августа 30-процентные пошлины на товары из стран Евросоюза. В заявлении, опубликованном на его платформе Truth Social, он пояснил, что такой шаг призван сократить торговый дефицит США с ЕС, который, по данным министерства торговли США, в 2024 году превысил 200 миллиардов долларов.

Несмотря на резкость решений, Трамп не исключил возможности продолжения переговоров с европейскими партнёрами, что оставляет некоторую неопределенность в дальнейшем развитии ситуации.

Еврокомиссия пока воздержалась от немедленного ответа, однако источники в Брюсселе указывают на проработку различных сценариев реагирования, включая зеркальные меры.

Напряжённость в трансатлантических торговых отношениях усиливается на фоне предвыборной кампании в США, где Трамп делает ставку на протекционистскую риторику в экономике.

Сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность не только в Германии, но и в других странах ЕС, поскольку возможные тарифы могут затронуть широкий спектр товаров — от автомобилей и стали до продуктов питания и алкогольной продукции.

Введение таких пошлин может привести к замедлению экономического роста в ЕС, особенно в условиях сохраняющейся неопределённости на фоне глобальных экономических вызовов.