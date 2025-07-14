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Олег Артюков

Россия предупредила Запад о свободе судоходства в Балтийском море

3:11
Экономика

Россия намерена обеспечивать безопасность своих судов в Балтийском море, особенно в свете участившихся попыток задержания танкеров, перевозящих российскую нефть.

Балтийское море в Зеленоградске
Фото: commons.wikimedia.org by Sea-angel22, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Балтийское море в Зеленоградске

По словам посла России в Дании Владимира Барбина, Москва будет действовать в строгом соответствии с международным правом, которое гарантирует свободный проход через Балтийские проливы, сообщает РИА "Новости".

Он отметил, что любые попытки воспрепятствовать проходу российских судов или захватить их будут рассматриваться как акты морского пиратства и пресекаться.

Заявление прозвучало на фоне ужесточения санкционной политики Евросоюза в отношении российского энергетического экспорта. Как напомнил российский посол в Норвегии Николай Корчунов, в 17-м пакете санкций Евросоюз уже пытался ввести ограничения против стран Глобального Юга, чтобы препятствовать их участию в международной торговле, включая поставки нефти, газа и угля из России.

Сейчас ЕС готовит 18-й санкционный пакет, в который, по информации ряда источников, войдут меры против новой партии танкеров, подозреваемых в перевозке российской нефти в обход санкций.

Кроме того, ЕС обсуждает изменения в законодательстве, которые позволят его членам останавливать и досматривать суда не только в своих территориальных водах, но и в нейтральных, включая стратегически важные Датские проливы.

Такие инициативы вызывают резкую реакцию Москвы, так как они нарушают принцип свободы мореплавания, закреплённый в Конвенции ООН по морскому праву.

Ранее уже фиксировались инциденты с задержанием судов, связанных с Россией, в акватории Балтийского моря. Так, весной 2025 года Германия задержала российский танкер и конфисковала находящуюся на его борту нефть в объёме около ста тысяч тонн.

Эстония также предпринимала попытку задержания нефтеналивного судна, однако действия были сорваны из-за вмешательства российского истребителя. В ответ Россия задержала эстонское судно в своих территориальных водах, но отпустила его спустя сутки.

На фоне усиливающегося давления российские власти предпринимают шаги по защите своих интересов в регионе. В мае Морская коллегия при правительстве РФ представила предложения по противодействию попыткам ограничения судоходства на Балтике, сообщает издание "Нефть и капитал".

Балтийское море, являющееся одним из ключевых маршрутов поставки энергоносителей, приобретает всё большее геополитическое значение.

Россия переориентировала значительную часть своих экспортных потоков, включая нефть, на азиатские и ближневосточные рынки, что повысило важность безопасного прохода через Балтийские проливы.

Стоит отметить, что в условиях продолжающегося противостояния Россия усиливает своё военное и дипломатическое присутствие в регионе, рассматривая безопасность морских перевозок как приоритет национальной политики.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы санкции энергетика балтийское море
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