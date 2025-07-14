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Олег Артюков

ЕС надеется на поддержку Азии в спорах с США

3:19
Экономика

Евросоюз в текущей геополитической и экономической обстановке рассматривает возможность активизации торговых связей с рядом стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Такие шаги предпринимаются в преддверии ожидаемого введения Соединёнными Штатами новых торговых пошлин на продукцию из стран ЕС и других государств.

перевозки
Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
перевозки

В связи с этим Еврокомиссия оценивает потенциальные направления для расширения сотрудничества и укрепления экономических партнерств за пределами западного мира.

Заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам конкуренции Тереса Рибера отметила, что в условиях меняющейся мировой торговой архитектуры особенно важно определить масштабы и глубину возможного взаимодействия с государствами АТР.

Среди приоритетных направлений европейской торговой политики выделяются переговоры с Индией, которые планируется завершить до конца текущего года. Эти инициативы преследуют цель выстраивания устойчивых и основанных на правовых нормах партнёрских отношений, в первую очередь с теми странами, которые придерживаются принципов верховенства права и открытого рынка. Так это преподносится в Евросоюзе.

Углубление сотрудничества с Индией особенно значимо в контексте её стремительного экономического роста — страна в последние годы демонстрирует стабильный рост ВВП на уровне шести-семи процентов ежегодно и становится одним из крупнейших центров притяжения иностранных инвестиций в Азии.

По данным Всемирного банка, Индия в 2024 году стала пятой экономикой мира по номинальному ВВП, обогнав Великобританию.

Кроме того, страна активно участвует в инициативах по либерализации торговли в рамках Всемирной торговой организации и нацелена на заключение соглашений о свободной торговле с крупными экономическими блоками, включая ЕС.

На фоне этих усилий Евросоюза, США усиливают протекционистские меры. В частности, с 1 августа планируется введение 30-процентных импортных пошлин на товары из ЕС и Мексики.

Американская сторона подчёркивает, что данные меры могут быть отменены только в случае переноса производственных мощностей европейских и мексиканских компаний на территорию США. Таким образом, администрация Трампа стремится стимулировать реиндустриализацию американской экономики и сокращение внешнеторгового дефицита.

Кроме того, в апреле текущего года США объявили о введении универсальных пошлин в размере десять процентов на продукцию из 185 стран и территорий. С 5 апреля вступили в силу единые тарифы, а с 9 апреля — индивидуальные ставки. В то же время в рамках торговых консультаций была предусмотрена 90-дневная приостановка действия части этих пошлин.

Тем не менее, американская администрация продолжает готовить уведомления для государств, с которыми не планирует заключать двусторонние соглашения, и уточняет будущие условия торговли, включая размер пошлин на конкретные категории товаров.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы индия евросоюз торговля экономика азиатско-тихоокеанский регион
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