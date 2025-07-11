Как Екатерина Капустина перевернула мир сделок: 3 резонансных примера за $6 миллиардов

Если вы думаете, что эксперты в области корпоративного права — это скучные люди в серых пиджаках, то вы точно не встречали Екатерину Капустину. Она не просто юрист! Она мозг и сердце сделок, где на кону миллиарды! Ничто не может помешать этой яркой девушке с красной помадой уверенно проводить переговоры с мужчинами в дорогих костюмах, которые думают, что у них все под контролем. Ведь, на самом деле, весь контроль у нее. Екатерина известна тем, что проводит главные в стране сделки по слиянию и поглощению. Именно об этих ее кейсах и пойдет речь в нашем новом материале.

Фото: Фото из личного архива Екатерины Капустиной Эксперт в области корпоративного права Екатерина Капустина

Екатерина, в отличие от многих других экспертов в области корпоративного права, может находить нестандартные решения и выходить даже из безвыходных ситуаций. О ее сделках пишут Forbes, The Moscow Times и все главные СМИ не только страны, но и мира. Мы выбрали ТОП-3 наиболее резонансных сделки, проведенных под управлением Екатерины, и обсудили их.

Продажа "Авито" за $2,4 млрд: одна из самых громких сделок в digital-секторе

В конце 2022 года рынок вздрогнул. Один из главных цифровых активов страны, платформа "Авито", сменила владельца. Новым собственником стал холдинг Kismet Capital Group Ивана Таврина, инвестора, экс-главы "МегаФона" и одного из самых активных игроков на стыке технологий и инвестиций.

"Авито" на момент сделки оценивался в $4,6 млрд, а его ежемесячная аудитория составляла 70 миллионов пользователей. По версии Forbes, сервис занимает четвёртое место среди самых дорогих интернет-компаний России, уступая только "Яндексу", Ozon и Wildberries.

Сделка стала не просто крупнейшей в сегменте digital за последние годы, но и важным символом новой фазы рынка.

По данным Forbes, интерес к покупке "Авито" проявили около 40 компаний — среди них такие крупные игроки, как "Интеррос" Владимира Потанина, VK, фонд Baring Vostok, "Ростелеком" и розничная сеть "Магнит". До финального этапа переговоров дошли лишь три претендента: холдинг Kismet Capital Group Ивана Таврина, АФК "Система" Владимира Евтушенкова и инвесторская группа, объединившаяся с топ-менеджментом самой платформы. Победу в этом противостоянии Таврину принесло неожиданное решение — в последний момент он поднял ставку на 10% выше ближайшего предложения.

Именно Екатерина Капустина стояла за юридическим сопровождением одной из самых обсуждаемых сделок года. В продаже "Авито" холдингу Таврина роль юристов была критически важной. Помимо цены, победу Kismet Capital Group обеспечила грамотная работа с регуляторами, так как сделка потребовала одобрения ФАС и Правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Команда Капустиной выстроила прозрачную, безопасную и политически нейтральную схему, которая позволила не только убедить государство в "желательности" покупателя, но и обеспечить комфортный выход для иностранного владельца. Именно такой тонкий юридический подход сделал возможным успешное закрытие сделки в обстановке высокой конкуренции и международного давления.

"Сделка проходила в условиях санкций, ограничений на вывоз капитала, усиленного контроля над иностранными инвестициями и цифровыми платформами. Все это, конечно, создавало дополнительные сложности, но мы справились", — рассказывает Екатерина.

Крупнейшая сделка 2023: "Вымпелком" и $1,294 миллиарда

Эту сделку называли крупнейшей в 2023 году. Сделка по продаже "Вымпелкома" российскому менеджменту была сложной и нестандартной. Деньги за актив напрямую не передавались, вместо этого компания взяла на себя долги бывшего владельца, холдинга Veon, на $2,1 млрд. Такая схема требовала точной юридической работы и согласования с государством, так как речь шла об операторе с миллионами пользователей и контрактами с госорганами. Екатерина Капустина сыграла ключевую роль в том, чтобы грамотно выстроить эту схему, учесть все риски и провести сделку так, чтобы она устроила и иностранных продавцов, и российские регуляторы.

"Когда я работаю над сделкой, мне важно понимать не только юридическую сторону. Я стараюсь видеть весь бизнес-контекст. Кто за всем этим стоит? Как принимаются решения? Где те риски, которые не прописаны в документах, но могут всплыть в самый неожиданный момент? Без этого полного взгляда хорошую сделку не построить", — говорит Екатерина.

Приобретение "Лентой" сети магазинов "Семья" за 2,45 млрд рублей и компании "Билла Россия" за € 215 млн

В 2021 году "Лента" купила сеть супермаркетов "Семья". В этой сделке Екатерина Капустина обеспечила профессиональное юридическое сопровождение. Ее вклад заключался в том, чтобы юридически подготовить интеграцию 75 магазинов разных форматов (от гипермаркетов до магазинов "у дома") так, чтобы переход в структуру "Ленты" прошел без сбоев, то есть, чтобы поставщики, сотрудники и арендаторы не оказались в подвешенном состоянии. Под ее контролем были проработаны все детали, от переоформления объектов до адаптации трудовых и хозяйственных договоров. Сделка, одобренная ФАС, не только укрепила позиции "Ленты" в Пермском крае, но и стала примером того, как грамотная юридическая поддержка может ускорить и упростить поглощение, не нарушая процессов внутри действующего бизнеса. Екатерина не просто закрыла сделку, но и помогла бизнесу вырасти.

Также в мае 2021 года "Лента" объявила о покупке сети супермаркетов "Билла Россия". Сделка включала 161 магазин и распределительный центр, преимущественно расположенные в Москве и Московской области. По оценке производителя, присоединение зрелых торговых точек не только удвоило количество супермаркетов "Ленты" в столице, но и позволило компании сразу занять около 3 % рынка продуктового ритейла в регионе.

Благодаря своему нестандартному подходу и ряду успешно реализованных сделок, Екатерина Капустина получила признание не только среди клиентов, но и в профессиональном сообществе. В 2021 году она стала лауреатом премии "Качество обслуживания и права потребителей" в номинации "Продукты и услуги для бизнеса" в категории "Юридические услуги года" за вклад в развитие клиентоориентированной юридической практики. А уже в 2022 году получила Национальную Бизнес Премию как "Лучший генеральный директор юридической компании". Ее компания вошла и до сих пор остается в топе самых успешных бизнес-проектов года.

Екатерина вспоминает: "Я помню свою первую большую сделку с иностранными партнерами. Помню, было ощущение, что я, может быть, не справлюсь. Но именно тогда я поняла, что в этой профессии главное не знать все, а быть готовой учиться, спрашивать, не бояться признаться, если что-то не так. Иметь рядом людей, которые поддержат. Это был момент, когда я выросла как профессионал, и как человек. Считаю, что закон надо не только знать, но и правильно применить его на практике".

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