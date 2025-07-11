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Олег Артюков

ЕК предложила странам ЕС гибкий потолок цен на российскую нефть

3:03
Экономика

Еврокомиссия предложила странам Евросоюза ввести так называемый гибкий механизм ограничения цен на российскую нефть, при котором предельная стоимость будет автоматически устанавливаться на 15 долларов США ниже текущей рыночной цены за баррель.

Нефть
Фото: pixabay.com by Moni49 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Нефть

Это предложение стало частью усилий Брюсселя по согласованию 18-го пакета санкций в отношении России, направленных на дальнейшее ограничение финансовых поступлений в российский бюджет от экспорта энергоносителей.

Инициатива гибкого потолка цен была выдвинута с целью преодоления разногласий среди стран ЕС, которые до этого не смогли достичь консенсуса относительно обновления ценового лимита.

В частности, ранее обсуждалось предложение о снижении фиксированного потолка с 60 до 45 долларов за баррель, однако оно столкнулось с жёсткой оппозицией со стороны нескольких государств-членов. Словакия и Венгрия выразили несогласие с предлагаемым снижением, ссылаясь на энергетическую зависимость от российского сырья и потенциальные экономические последствия.

Эстония, в свою очередь, заявила, что наложит вето на весь санкционный пакет, если снижение ценового потолка не будет включено в его окончательную редакцию.

Новая концепция гибкого механизма предполагает автоматическую корректировку потолка в зависимости от изменения рыночных условий, что, по замыслу Еврокомиссии, должно сделать механизм более жизнеспособным и приемлемым для всех стран-участниц.

Однако конкретные меры по обеспечению соблюдения этого инструмента, в том числе его реализация и контроль за выполнением, пока остаются неясными. Также неизвестно, как на эту инициативу отреагируют международные партнёры ЕС, включая страны Группы семи, особенно США, которые до настоящего момента не выразили своей официальной позиции по предложенному изменению.

В контексте санкционного давления на российский энергетический сектор стоит отметить, что потолок цен на нефть, установленный в декабре 2022 года на уровне 60 долларов за баррель, стал частью более широкой стратегии Запада по ограничению доходов России от экспорта нефти без резкого повышения мировых цен.

Однако с момента введения меры её эффективность неоднократно подвергалась сомнению. По данным различных аналитических агентств, значительная часть российской нефти продолжает продаваться выше установленных лимитов.

Российская сторона в лице вице-премьера Александра Новака отреагировала на планы ЕС скептически.

Он заявил, что какие бы ограничения ни вводились, включая полное обнуление ценового потолка, это не окажет существенного влияния на экспорт российской нефти, поскольку страна сумела переориентировать большую часть поставок на альтернативные рынки: Китай, Индию и другие азиатские государства.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы нефть санкции евросоюз еврокомиссия
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