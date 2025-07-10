Еврокомиссия предложила держать в тайне планы по отказу от российского газа

Еврокомиссия предложила государствам Евросоюза держать в секрете свои национальные стратегии поэтапного отказа от поставок газа из России.
Об этом сообщает агентство Reuters, которое ссылается на обновлённый проект постановления, предусматривающий полный запрет на закупку российского газа странами ЕС к концу 2027 года.
Согласно документу, информация о планах отдельных государств по замещению российского газа должна классифицироваться как промышленная тайна. Такие планы не подлежат разглашению ни другим странам-членам ЕС, ни внешним субъектам, если не получено прямое согласие соответствующего государства.
При этом, несмотря на режим конфиденциальности, все стратегии будут подлежать обязательному представлению на рассмотрение и согласование с Еврокомиссией в Брюсселе.
Данная мера рассматривается как компромиссный шаг со стороны Еврокомиссии, призванный смягчить позицию ряда стран-членов, которые выражают обеспокоенность последствиями столь жёстких энергетических ограничений.
Поскольку для вступления документа в силу необходимо единогласное одобрение всех государств ЕС, Еврокомиссия вынуждена учитывать национальные интересы и проводить индивидуальные консультации.
Особую позицию в данном вопросе заняла Словакия. Она выразила недовольство предлагаемыми мерами и отказалась поддерживать как запрет на импорт российского газа, так и принятие 18-го пакета антироссийских санкций. Братислава потребовала от Еврокомиссии предоставить исключения из газового эмбарго, учитывая высокую степень зависимости страны от российских энергоресурсов.
Согласно данным Международного энергетического агентства, в 2023 году около 60 процентов газа, потребляемого Словакией, поступало именно из России. Кроме того, инфраструктура страны до сих пор ориентирована на восточные поставки, переход на альтернативные источники требует значительных инвестиций и времени.
По данным Европейского статистического агентства Eurostat, в 2021 году до начала полномасштабной войны в Украине Россия обеспечивала около 40% газового импорта ЕС. Однако после начала конфликта ЕС начал сокращать импорт российских энергоресурсов, увеличивая закупки сжиженного природного газа из США, Катара и Норвегии, а также развивая возобновляемые источники энергии.
Тем не менее, уровень готовности отдельных стран к полному отказу от российского газа остаётся неравномерным. Тем более что компенсировать разницу в ценах Евросоюз не состоянии, а потому теперь платит за газ значительно дороже после сокращения поставок из России.
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