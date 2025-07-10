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Олег Артюков

Еврокомиссия предложила держать в тайне планы по отказу от российского газа

Экономика

Еврокомиссия предложила государствам Евросоюза держать в секрете свои национальные стратегии поэтапного отказа от поставок газа из России.

Флаг Европейского Союза
Фото: commons.wikimedia.org by GrandCelinien, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Европейского Союза

Об этом сообщает агентство Reuters, которое ссылается на обновлённый проект постановления, предусматривающий полный запрет на закупку российского газа странами ЕС к концу 2027 года.

Согласно документу, информация о планах отдельных государств по замещению российского газа должна классифицироваться как промышленная тайна. Такие планы не подлежат разглашению ни другим странам-членам ЕС, ни внешним субъектам, если не получено прямое согласие соответствующего государства.

При этом, несмотря на режим конфиденциальности, все стратегии будут подлежать обязательному представлению на рассмотрение и согласование с Еврокомиссией в Брюсселе.

Данная мера рассматривается как компромиссный шаг со стороны Еврокомиссии, призванный смягчить позицию ряда стран-членов, которые выражают обеспокоенность последствиями столь жёстких энергетических ограничений.

Поскольку для вступления документа в силу необходимо единогласное одобрение всех государств ЕС, Еврокомиссия вынуждена учитывать национальные интересы и проводить индивидуальные консультации.

Особую позицию в данном вопросе заняла Словакия. Она выразила недовольство предлагаемыми мерами и отказалась поддерживать как запрет на импорт российского газа, так и принятие 18-го пакета антироссийских санкций. Братислава потребовала от Еврокомиссии предоставить исключения из газового эмбарго, учитывая высокую степень зависимости страны от российских энергоресурсов.

Согласно данным Международного энергетического агентства, в 2023 году около 60 процентов газа, потребляемого Словакией, поступало именно из России. Кроме того, инфраструктура страны до сих пор ориентирована на восточные поставки, переход на альтернативные источники требует значительных инвестиций и времени.

По данным Европейского статистического агентства Eurostat, в 2021 году до начала полномасштабной войны в Украине Россия обеспечивала около 40% газового импорта ЕС. Однако после начала конфликта ЕС начал сокращать импорт российских энергоресурсов, увеличивая закупки сжиженного природного газа из США, Катара и Норвегии, а также развивая возобновляемые источники энергии.

Тем не менее, уровень готовности отдельных стран к полному отказу от российского газа остаётся неравномерным. Тем более что компенсировать разницу в ценах Евросоюз не состоянии, а потому теперь платит за газ значительно дороже после сокращения поставок из России.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы газ евросоюз еврокомиссия
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