Мировые центробанки владеют 1/7 запасов всего золота

3:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центральные банки мира владеют значительной частью глобальных запасов золота. А именно 14,46 процентами от всего объёма драгоценного металла, который был добыт человечеством за всю историю. Эти данные основаны на статистике Института геологоразведки США (USGS) и информации Всемирного золотого совета (WGC).

Фото: https://commons.wikimedia.org by Alex, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ золото

Общий объём добытого на сегодняшний день золота составляет около 187 тысяч тонн. Согласно оценкам геологов, извлекаемые запасы золота, которые ещё находятся в земной коре, составляют примерно 64 тысячи тонн, что почти в три раза меньше уже добытого объёма.

Из этого количества около 18,75 процентов приходится на Россию, что делает её одним из лидеров по объёму недобытых золотых ресурсов наряду с Австралией.

В 2024 году мировая добыча золота составила 3,3 тысячи тонн. Россия обеспечила 9,4 процента от этого объема, заняв второе место в мире. Впереди остался только Китай с долей в 11,5 процентов, тогда как Австралия с показателем 8,8 процентов заняла третью позицию.

На конец 2024 года совокупный объём золотых резервов, находящихся в распоряжении центральных банков, составил 36 306 тонн. Наибольшие объёмы сосредоточены в США — около 8,1 тысячи тонн (3,24% от всего добытого золота).

Германия владеет примерно 3,3 тысячи тонн (1,33%), Италия — 2,3 тысячи тонн (0,98%), Франция — 2,2 тысячи тонн (0,97%), а Россия — около 2,2 тысячи тонн (0,93%). Эти страны входят в пятёрку крупнейших держателей официальных золотых резервов.

Также в список ведущих держателей входят Китай (0,91% от глобального объема добытого золота), Швейцария (0,41%), Индия (0,35%), Япония (0,34%) и Турция (0,25%).

Золото продолжает играть ключевую роль в системе международных резервов благодаря своей способности сохранять стоимость в условиях экономической нестабильности, инфляции и геополитических рисков.

В условиях усиления санкционного давления и роста глобальной экономической турбулентности, многие страны, включая Россию и Китай, наращивают золотые резервы как средство диверсификации от долларовых активов и укрепления финансовой устойчивости.